Au Canada, des centaines de locataires entament une grève des loyers

Les locataires se rebellent au Canada et refusent de payer des loyers qu’ils jugent abusifs, malgré la menace d’expulsion qui plane sur eux.

« Et si tout le monde arrêtait de payer le loyer? » , lance Theresa, locataire en Ontario, au Canada, à la cantonade. Cette solution est pour elle la réponse à apporter à la montée en flèche des loyers. 50 locataires ont approuvé l’idée de Theresa puis d’autres ont rejoint leurs rangs plus tard. Il ne s’agit pas d’une initiative isolée puisqu’un autre groupe de locataires dans une autre résidence de la ville a amorcé une grève des loyers au même moment. Plus de 100 locataires de cet immeuble ont suspendu leur paiement du loyer.

En Ontario, les propriétaires peuvent demander une augmentation supérieure au taux légal pour effectuer des réparations. Une société baptisée Realstar, propriétaire de la résidence de Sharlene, la fille de Theresa, a réparé le toit et les ascenseurs et a augmenté son loyer de 5,5% en 2013 puis de nouveau en 2014 de 3,8%, au-dessus du taux légal de 0,8% cette année-là. Depuis, son loyer n’a cessé de flamber. Il est maintenant plus de 50 % plus élevé que lorsqu’elle a emménagé pour la première fois, les loyers n’étant pas encadrés dans le pays. C’est le cas à Toronto également. En septembre dernier, pour un trois-pièces, il fallait compter 3400 $, soit 2278 euros par mois et à Vancouver, plus de 3900 $, soit plus de 2600 euros contre 2900 $ (1944 euros) il y a quatre ans.

S’en est suivi un véritable bras de fer entre les locataires qui font la grève des loyers et les propriétaires qui peuvent lancer des procédures d’expulsion dès le premier mois de non-versement du loyer. Le nouveau propriétaire de la résidence de Sharlène, Dream Unlimited, un géant de l’immobilier, a entamé des procédures d’expulsions pour 70 locataires, comme le rapporte le magazine canadien Maclean’s , cité par Courrier International . Il existe une quarantaine de syndicats de locataires actifs dans tout le pays tels que le Syndicat des locataires autonomes de Montréal (Slam) lancé en février 2022 qui encourage le dialogue entre propriétaires et locataires ou encore le Syndicat des locataires York South-Weston qui défile dans les rues de Toronto.

Une réduction des déductions fiscales sur les locations de courte durée

Au Québec, l’Union autonome des locataires de Montréal prévoit une grève contre un projet de loi qui vise l’abolition des transferts de bail, permettant à un locataire de céder un bail à un nouveau locataire, avec le même montant de loyer. Par ailleurs, des propriétaires bailleurs profitent de la fin d’un bail pour augmenter le loyer à des niveaux élevés: alors que le loyer moyen a augmenté de 3,62 % entre octobre 2021 et octobre 2022 au Québec pour les logements où les locataires n’ont pas changé, il a connu une augmentation de 13,22 % durant la même période pour les logements où le locataire est différent, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le mouvement pourrait-il prendre de l’ampleur alors que le nombre de locataires a augmenté trois fois plus rapidement que celui des propriétaires en dix ans, selon la Banque Royale du Canada?

Le Canada a récemment réagi pour tenter d’enrayer la pénurie de logements locatifs de longue durée en réduisant les déductions fiscales sur les locations de courte durée . Le gouvernement affirme qu’à Montréal, Toronto et Vancouver, quelque 18.900 logements faisaient l’objet de location à court terme en 2020. Une réduction qui s’appliquera à partir du 1er janvier. Cette dénonciation de loyers abusifs fait écho aux manifestations qui ont eu lieu en Allemagne en 2021 contre la «folie» des loyers. Plusieurs milliers de personnes avaient défilé à Berlin. Le prix des loyers a augmenté dans la capitale allemande de près de 85% entre 2007 et 2019 où 80% des habitants sont locataires.