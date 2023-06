De nombreuses « bonnes affaires » foisonnent sur internet aujourd’hui. Il n’est pas toujours évident de différencier les vraies promotions des pratiques commerciales trompeuses. L’UFC-Que Choisir a annoncé déposer plaintes contre huit grands sites de commerce en ligne. Explications.

Attention aux promotions sur internet -iStock-mangpor_2004

L’UFC-Que Choisir attaque 8 grands sites d’e-commerce en justice

Les soldes d’été font leur grand retour ! Depuis le mercredi 28 juin, de nombreux consommateurs épluchent les sites d’e-commerces à la recherche de bonnes affaires. L’occasion de faire le point sur les vraies promotions et les pratiques commerciales trompeuses. Mercredi 31 mai, l’association UFC-Que Choisir, qui vise à protéger les consommateurs, a annoncé dans un communiqué de presse, porter plainte contre huit grands sites de commerce en ligne, pour pratiques commerciales trompeuses. Ces huit sites sont : Amazon, ASOS, Cdiscount, E. Leclerc, La Redoute, Rue du commerce, Veepee, Zalando. Lors de son enquête, l’association UFC-Que Choisir a épluché 6 586 annonces. Et 96,6% de ces annonces affichaient des promotions frauduleuses. En effet, les plateformes choisissent d’afficher un prix de comparaison afin de faire croire à une promotion alléchante. Mais ce prix de référence ne respecte pas les règles fixées par la loi.

Le prix le plus bas doit servir de comparatif

La directive européenne Omnibus impose depuis un an que le prix proposé par les sites d’e-commerce soit comparé avec le prix le plus bas pratiqué par le vendeur dans le mois précédant la promotion. Or, les huit sites d’e-commerce pointés du doigt affichent un prix dit de comparaison par rapport au « prix de vente », « prix conseillé », « ancien prix », « prix moyen sur la marketplace », « prix moyen sur les sites concurrents » ou encore « prix renseigné par le vendeur ». Une pratique commerciale illégale puisque qualifiée de pratique commerciale trompeuse. « Les commerçants ne s’en tiennent pas uniquement à l’utilisation de toutes ces dénominations. Ils mettent également tout en œuvre pour reproduire le format visuel d’une promotion, afin d’entretenir la confusion des consommateurs », analyse l'UFC-Que Choisir. Résultat, il devient « très difficile de faire la différence entre une annonce de réduction des prix conforme à la réglementation et une annonce qui ne l'est pas ».

Comment reconnaître les vraies promotions ?

Pour éviter de tomber dans le piège des fausses promotions, il existe quelques astuces. Tout d’abord lorsqu’une affaire paraît trop alléchante, mieux vaut se méfier. Pour éviter de se faire avoir, le bon réflexe est de taper dans votre moteur de recherche le nom du produit qui vous intéresse, afin de vérifier s’il est référencé sur d’autres sites. Cela permet d’avoir une idée du véritable prix comparé à celui après promotion. Une autre astuce est de taper dans le moteur de recherche le nom du site en question, suivi du mot arnaque. Si d’autres personnes ont été arnaquées, vous devriez rapidement trouver des informations sur internet. Enfin, ne rentrez jamais vos coordonnées bancaires avant d’avoir bien vérifié l’adresse URL du site internet.