Attention à ces faux sites « administratifs » qui vous font payer pour rien

Certains sites ne sont pas des arnaques mais rallongent les délais d'obtention du document et font payer des frais supplémentaires. (Illustration) (jackmac34 / Pixabay)

De plus en plus de particuliers se font abuser par de faux sites administratifs qui promettent l'édition rapide d'un passeport, d'une carte grise ou d'une vignette Crit'Air… contre rémunération. Ces pratiques ne sont pas toujours illégales, mais certaines cachent de véritables escroqueries destinées à dérober des données personnelles.

Les sites administratifs non officiels sont légion sur Internet, alerte Le Parisien . Le quotidien francilien relaie le témoignage d'un homme qui a payé 125 euros pour faire faire son passeport. Peu méfiant, il avait simplement tapé « création de passeport » dans un moteur de recherche et avait cliqué sur le premier lien.

Des sites prétendument officiels

Or, seul le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) propose de remplir une prédemande de création de passeport, avant un déplacement – obligatoire – en mairie. La somme à payer est alors de 86 euros, pas plus : le prix du timbre fiscal. Le jeune homme n'est malheureusement pas le seul à être dupé par ces sites Web aux faux airs officiels.

« On ne va pas se mentir, le site de l’ANTS n’est pas celui que les gens connaissent le mieux , déplore un juriste de l'association de défense des consommateurs CLCV. Ils cliquent sur ces plates-formes qui ont payé pour être en tête des résultats d’une recherche Internet. »

Des règles de bon sens

Si certains sites sans « aucune valeur ajoutée » se contentent de faire payer des frais inutiles et d'imposer des délais d'attente plus longs, d'autres sont de pures arnaques. Leurs créateurs ont seulement pour ambition de récupérer quelques dizaines d'euros ainsi que les coordonnées ou données personnelles de l'utilisateur trompé.

Comme le rappelle Le Parisien , pour éviter ce genre d'écueil, il est crucial d'entamer uniquement des démarches administratives via les sites service-public.fr et ants.gouv.fr . De plus, il est conseillé de prendre son temps, de conserver son esprit critique et de demander directement conseil à l'administration si besoin.