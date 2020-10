Et si une paire de lunettes pouvait sauver une vie ? C'est le défi que propose de relever ATOL, avec l'assureur Allianz Assistance ! En lançant sa marque de lunettes intelligentes ATOL ZEN, le célèbre lunettier fait en effet le pari de réduire le nombre de décès annuels (12 000) provoqués par les chutes de séniors.

ATOL ZEN, les lunettes intelligentes pour les séniors - iStock-Diamond Dogs

Comment fonctionnent ces lunettes intelligentes ?

Quel budget pour ces lunettes révolutionnaires ?

Et le côté esthétique ?

Ces lunettes sont tout sauf un gadget ! Elles sont en effet le fruit de plus de deux années de recherche et développement menés par une start up française -- Abeye -- incubée par Atol. Un partenariat qui s'est avéré fructueux puisque l'industriel de renom a permis à la jeune start up de donner naissance à un produit totalement novateur qui conjugue esthétique, technologie et bien-être ! De jolies montures qui s'adaptent sur n'importe quels types de verres et qui sont agréables à porter, vont en effet permettre d'alerter les secours en cas chute ; soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Aucune connexion à internet n'est requise pour permettre à ces lunettes de fonctionner. La détection automatique de la chute se fait grâce à la carte électronique abritée dans la branche gauche de la monture. Cette carte détecte en temps réel la chute de la personne et la signale à une plateforme d'assistance dédiée, disponible 24heures sur 24, 7 jours sur 7. Le porteur des lunettes est alors immédiatement contacté via une borne d'appel (boîtier Intervox fourni par Allianz assistance) et des secours sont envoyés si nécessaire. L'alerte peut aussi se faire manuellement ; grâce au bouton situé sur la branche droite de la monture. Les lunettes intelligentes ATOL ZEN fonctionnent avec des piles. Là encore, le produit a été conçu en tenant compte de la cible : les piles sont aisées à changer grâce à un boîtier très fonctionnel.Conçues pour être compatibles avec tous les verres ophtalmiques, les montures Atol Zen permettent de s'équiper d'un accessoire innovant et sécurisant qui, dans le même temps, contribue à véritablement améliorer la vision. Elles sont donc prises en charge par l'assurance maladie et les mutuelles comme n'importe quelles lunettes de vue. L'abonnement au service de téléassistance, quant à lui, représente un budget de 25,90 euros pour une personne et de 36 euros pour un couple, ce que le lunettier résume à « Moins de 2 € par jour » pour y voir clair et être sécurisé ! Notons enfin que la souscription à la compagnie d'assurance Allianz Assistance génère, selon la législation en vigueur, une réduction ou un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectuées.Atol insiste sur le fait qu'il a voulu concevoir un produit « non stigmatisant ». L'Atol Zen ressemble donc plus à un élégant accessoire qu'à un matériel médical. Le lunettier afin de marier la technologie à l'esthétique a fait appel à un designer, Alain Miklitarian, pour dessiner ses deux modèles : homme et femme. Légères et confortables, ces montures sont conçues pour s'adapter à tous les types de morphologies de visages.