Assurance vie : pas de rendement sans risque

L'assurance vie a construit son succès sur le fonds en euros, un support d'investissement qui qui permet de garantir le capital investi, une épargne disponible à tout moment, le tout avec une performance supérieure à celle des autres placements sans risque, comme par exemple le livret A. Mais dans le contexte de taux d'intérêt durablement bas que connait le marché depuis quelques années, le taux de rendement des fonds en euros s'effrite, année après année. Alors que la performance moyenne atteignait 3,40% en 2010, elle est tombée à 1,40% en 2019 et serait attendue autour de 1% en 2020.

Il est dorénavant impossible de concilier rendement et sécurité du capital. Pour booster la performance de son épargne, l'épargnant doit désormais accepter de prendre une part de risque et se tourner vers les unités de compte, des supports au potentiel de rendement plus élevé que celui du fonds en euros, mais pour lesquels le capital n'est pas garanti. Les contrats d'assurance vie proposent généralement une palette variée d'unités de compte, des plus risquées aux plus modérées. Les possibilités pour obtenir un meilleur rendement sont nombreuses, selon le niveau de risque souhaité par l'épargnant.

Les taux bonifiés en fonction de la part en unités de compte

C'est aujourd'hui une pratique très courante sur le marché : de nombreux assureurs proposent une meilleure rémunération de leur fonds en euros en contrepartie d'un investissement minimum en unités de compte. Les clients peuvent par exemple obtenir jusqu'à 0,5 point de rendement supplémentaire sur leur fonds en euros à condition d'investir la moitié de leur épargne en unités de compte.

Les SPCI et les OPCI

De nombreux contrats d'assurance vie permettent d'investir dans des parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier). L'épargne est alors placée dans des biens immobiliers « physiques », majoritairement dans le secteur tertiaire (bureaux, commerces ...). Cela permet de bénéficier des avantages de l'investissement immobilier sans en subir les inconvénients : revenus réguliers (le rendement moyen est de 4,3% en 2019), pas de gestion administrative, diversification de l'investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il faut envisager son investissement sur le long terme. Le capital n'est pas garanti mais la prise de risque est toutefois modérée. L'achat de parts de SCPI est donc une bonne alternative au fonds en euros : un placement qui rapporte en moyenne 4,3% avec une prise de risque relativement faible.

Les OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) sont une variante de la SCPI : plus liquides, elles contiennent au minimum 10% de liquidités et jusqu'à 30% d'actifs financiers.

Investir sur les marchés financiers

Les contrats d'assurance vie offrent la possibilité d'investir sur les marchés financiers à travers des OPCVM de toutes sortes. Le potentiel de rendement est plus élevé que celui du fonds en euros, néanmoins, le capital n'est pas garanti et la valeur de ces supports peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

Afin de limiter le risque, il est important de panacher les types de supports en termes de géographie, secteur d'activité et taille d'entreprises, cela permet de bénéficier des secteurs en hausses tout en amortissant les baisses. Il est également indispensable de disposer d'un horizon de placement de minimum 5 ans et dans la mesure du possible de verser régulièrement sur son contrat afin de lisser le risque.

À moins d'être un expert des marchés financiers, il est conseillé de se faire accompagner dans le choix des unités de compte ou encore de déléguer ce choix dans le cadre d'une gestion pilotée.