Assurance-vie : les raisons d'ouvrir un contrat après 70 ans

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La fiscalité de l'assurance-vie change selon que les versements effectués sur ce support son effectués avant ou après les 70 ans de l'assuré. Cette disposition devrait-elle inciter les investisseurs qui ont dépassé l'âge fatidique à bouder ce placement ? Sûrement pas ! Découvrez dans cet article quatre bonnes raisons d'ouvrir un contrat d'assurance-vie lorsque l'on a plus de 70 ans.

Une exonération des frais de succession jusqu'à 30 500€

En termes de succession, il existe une différence de traitement au niveau fiscal pour les versements effectués avant ou après les 70 ans de l'assuré sur un contrat d'assurance-vie. En effet, les sommes versées avant la date fatidique sont exonérées de droits de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire alors que pour les versements effectués après 70 ans, l'exonération des droits de succession est de 30 500 euros par bénéficiaire seulement. Ces deux plafonds sont distincts l'un de l'autre.

Faut-il pour autant faire une croix sur ce placement ? Non, bien sûr ! En effet, même avec cet abaissement, la fiscalité de ce placement reste attractive. Aucun autre placement qui offre la possibilité d'investir avec une garantie en capital totale ou partielle n'offre pareil privilège.

À noter : les seuils présentés ici concernent les encours détenus sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie détenus par l'assuré. En outre, au-delà de ces seuils, la taxation ce fait selon le barème des droits de succession et varie selon le degré de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire.

Une exonération d'impôt sur les gains

Si la fiscalité de l'assurance-vie en termes de succession est moins favorable pour les versements effectués après les 70 ans de l'assuré, on peut néanmoins souligner que les versements effectués après 70 ans bénéficient d'un coup de pouce fiscal particulièrement avantageux pour l'assuré : l'ensemble des gains est exonéré d'impôt : ni flat tax ni prélèvements sociaux et imposition ne sont appliqués sur les gains des sommes versées après les 70 ans de l'assuré.

Parce que le traitement fiscal est différent selon que les versements sont effectués avant ou après 70 ans, nous vous recommandons d'ouvrir un nouveau contrat pour isoler les nouveaux versements des anciens et clarifier au maximum la situation.

Une enveloppe sans plafond

Nous vous rappelons que l'assurance-vie est une enveloppe qui ne comporte pas de plafond contrairement à de nombreux supports fiscalement avantageux tels que les livrets de l'épargne réglementée ou le PEA. Vous pouvez donc profiter d'avantages fiscaux non négligeables sans avoir à vous soucier de ne pas dépasser un certain montant. Cette caractéristique en fait l'enveloppe idéale pour placer des sommes dans une optique de transmission, tout en pouvant récupérer sa mise, partiellement ou en totalité, grâce à des rachats.

Un placement à capital garanti ou non

L'assurance-vie permet à tout âge de détenir sur un même placement un fonds à capital garanti et faiblement rémunérateur d'une part, et des investissements plus risqués mais à la rentabilité plus attractive d'autre part. Cette caractéristique, véritable atout de l'assurance-vie, permet de répartir ses avoirs selon son profil d'investisseur et notamment son profil de risque afin de bénéficier du meilleur couple rendement-risque possible, un avantage à ne pas négliger à 30 ans comme à 70 !