Assurance vie : les nouveaux fonds en euros

Le contexte de taux durablement bas met à mal la performance des fonds en euros classiques (Crédit photo: 123RF)

Au fil des années, les assureurs ont mis au point de nouveaux types de fonds en euros dans l'objectif de booster la performance. Fonds euros immobiliers, dynamiques, euro-croissances, à garantie partielle du capital, fidélité ... découvrez le fonctionnement de ces nouveaux fonds en euros.

Le contexte de taux durablement bas met à mal la performance des fonds en euros classiques. En 2019, ils ont rapporté en moyenne 1,46%. Au fil des années, les assureurs ont mis au point de nouveaux types de fonds en euros dans l'objectif de booster la performance. Fonds euros immobiliers, dynamiques, euro-croissances, à garantie partielle du capital, fidélité ... découvrez le fonctionnement de ces nouveaux fonds en euros.

Fonds en euros immobiliers

Par rapport à un fonds en euros classique, la part investie en actifs immobiliers est plus importante dans les fonds en euros immobiliers. Elle est de 36% en moyenne. L'objectif est d'obtenir un rendement plus élevé que celui d'un fonds en euros classique. En effet, le rendement des actifs immobiliers est en général plus élevé que celui des obligations. En 2019, les principaux fonds en euros immobiliers ont rapporté entre 1,20% et 2,45% contre 1,46% pour les fonds en euros classiques. Toutefois, les actifs immobiliers étant peu liquides, les assureurs limitent l'accès à ces fonds car ils ont l'obligation de garantir la liquidité à tout moment. C'est pourquoi, ils ne sont en général accessibles qu'à condition de verser une part minimum de l'épargne en unités de compte et /ou un montant minimum.

Fonds en euros dynamiques

Dans les fonds en euros dynamiques, la part investie en actions est plus importante que dans un fonds en euros classique. Elle est de 10% en moyenne. L'objectif est de prendre une part de risque un peu plus importante pour booster la performance. Toutefois, le rendement des actions pouvant fluctuer fortement, à la hausse comme à la baisse, le rendement d'un fonds en euros dynamique peut être égal à 0% certaines années. En 2019, les principaux fonds en euros dynamiques ont rapporté entre 1,39% et 3,15%. Pour pouvoir investir sur ces fonds en euros, il est souvent nécessaire d'effectuer un versement comportant une part minimum d'unités de compte.

Fonds eurocroissance

Le fonds eurocroissance consiste à ne garantir le capital qu'à l'échéance contractuelle (8 à 10 ans la plupart du temps). En contrepartie de cet horizon de placement à long terme, le fonds est plus fortement investi en actions afin booster la performance. Le principe de fonctionnement des fonds eurocroissance a été revu dans le cadre de la loi Pacte. Toutefois, il n'est aujourd'hui commercialisé que par une petite dizaine d'assureurs. En 2019, certains de ces fonds ont rapporté jusqu'à 14%.

Fonds en euros avec garantie partielle du capital

D'autres assureurs sont allés un cran plus loin et proposent des fonds en euros avec une garantie partielle du capital, en général 96% à 98%. En contrepartie, l'assureur investit plus fortement en actions dans le but d'obtenir une performance supérieure à celle des fonds en euros traditionnels. En 2019, certains de ces fonds en euros dynamiques ont rapporté autour de 1,70%.

Fonds euros fidélité

Un assureur vient de lancer un nouveau type de fonds en euros : le fonds en euros fidélité pour lequel les gains ne sont accessibles qu'au bout de 5 ans. Pendant 5 ans, les gains ne sont pas disponibles et sont versés chaque année sur une unité de compte à risque modéré. Le client peut toutefois effectuer un retrait avant les 5 ans, mais ses gains sont alors définitivement perdus. Il ne récupère alors que le capital diminué des frais de gestion et des frais d'entrée.