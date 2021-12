Assurance vie : les épargnants se détournent du fonds en euros, enfin !

Contrairement au fonds en euros, les capitaux investis sur des unités de compte ne sont pas garantis. (© DR)

En octobre 2021, la collecte de l’assurance vie atteint un niveau élevé, presque record. Les Français se détournent du fonds en euros pour miser sur les unités de compte. La transformation s’accélère.

Bon gré, mal gré, de plus en plus d’épargnants français s’affranchissent du fonds en euros et s’orientent vers les unités de compte, ces fonds boursiers ou immobiliers de l’assurance vie multisupport dont le capital n’est pas garanti par les assureurs (contrairement aux fonds en euros) mais dont le potentiel de gain est élevé.

En octobre 2021, sur les 13,2 milliards d’euros versés sur des contrats d’assurance vie, 5 milliards, soit près de 38%, ont été investis sur des unités de compte et «seulement» 62% ont été versés sur un fonds en euros sécurisé.

C’est un record pour un mois d’octobre, relève la Fédération française de l’assurance (FFA) qui rassemble tous les mois les chiffres d’activités auprès de ses assureurs vie et des courtiers.

38% sur des fonds risqués en octobre 2021

Depuis le début de l’année, les versements effectués par les épargnants français sur les unités de compte s’élèvent à 47,4 milliards d’euros, soit un taux moyen de 38% sur l'ensemble des 124,5 milliards d'euros cotisés entre janvier et octobre 2021.

Ce taux moyen d'unités de compte était de 35% en 2020 et de seulement 28% en 2019. Rappelons que, pendant des années, les versements sur le fonds en euros étaient omniprésents.

Par exemple, en octobre 2015, les Français investissaient 80% des versements sur des fonds en euros et