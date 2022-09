Assurance vie : le rendement des placements en fonds euros va rebondir

Les réserves des professionnels proposant des assurances-vie en fonds euros vont être sollicitées; Photo d'illustration. (Nattanan23 / Pixabay)

Les assureurs ont été mis en difficulté par la remontée brutale des taux en raison d'une latence dans l'augmentation de la rémunération des fonds euros. Pour faire face à la concurrence du Livret A et des obligations, ils vont donc devoir piocher dans leurs réserves. Certains épargnants devraient être privilégiés.

Les assureurs ont longtemps été pénalisés par l’effondrement du rendement du fonds euros de l’assurance vie causée par de très faibles taux obligataires. Depuis quelques mois, ils sont cependant encore davantage mis en difficulté par la remontée en flèche des taux. Les épargnants vont malgré tout récupérer une partie de leur rendement en 2022 grâce aux réserves constituées par les assureurs, explique Capital .

Des assureurs bloqués aux anciens taux

Tout d’abord, les difficultés actuelles des assureurs sont liées à une latence dans l’augmentation de la rémunération des fonds euros, qui les empêche en retour de revaloriser les rendements proposés aux épargnants. Les fonds euros sont en effet bloqués avec leurs obligations anciennement souscrites. Ainsi, si les taux sont restés autour des 1% pour les contrats d’assurance vie « classiques », le rendement net du Livret A est quant à lui monté à 2% depuis le 1 er août.

Les épargnants peuvent par ailleurs, de leur côté, bénéficier immédiatement des nouveaux rendements obligataires « en souscrivant des fonds avec obligations à échéance qui se développent de plus en plus », a expliqué Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du prescripteur indépendant d’assurances Good Value for Money. Le taux de l’ obligations assimilables du Trésor (OAT), un emprunt d'Etat, à 10 ans était par exemple supérieur à 2,15% début septembre.

Piocher dans les réserves

Face à cette concurrence de plus en plus rude, les assureurs vont donc devoir revoir leurs taux à la hausse. Pour cela, ils « vont piocher dans la provision pour participation aux bénéfices (PPB) constituée », a indiqué Cyrille Chartier-Kastler. Cette PPB représente une partie du rendement du fonds euros mis de côté chaque année par sécurité. Cette réserve doit être restituée aux épargnants au plus tard huit années après le provisionnement.

Au 31 décembre 2021, la PPB représentait 70,6 milliards d’euros, soit 5,05% de l’encours total des fonds euros. Ce trésor de guerre pourrait ainsi permettre de revaloriser le rendement du fonds euros à hauteur de 0,70%, ce qui ramènerait les taux aux alentours des 2%. Cependant, selon l’expert, ce sont d’abord les épargnants les plus rentables qui vont profiter de ce reversement de la PPB, afin de permettre aux assureurs de maximiser leur collecte 2022 pour qu’ils puissent souscrire à de nouvelles obligations dans les prochains mois.