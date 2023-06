Assurance vie : le grand retour du fonds en euros

La bonne surprise est de constater que la performance de leur fonds en euros avait augmenté en 2022. (© Gilles Tronel)

En deux ans, les rendements auront doublé! Nos conseils pour faire le plein du meilleur placement sans risques du marché, quels que soient votre profil d’investisseur et le montant de votre épargne.

Lorsque Catherine, une fidèle lectrice du Revenu, a découvert en janvier dernier que le fonds en euros de son assurance vie souscrite auprès d’une banque mutualiste lui avait rapporté 2,1% nets de frais de gestion pour l’année 2022 (contre 1,1% en 2021), elle n’en croyait pas ses yeux!

Comme elle, plus de 18 millions de Français détenteurs de contrats d’assurance vie ont eu la bonne surprise de constater que la performance de leur fonds en euros avait augmenté en 2022. En effet, le taux moyen l’année passée a atteint 2%, contre 1,3% en 2021. Une envolée inédite depuis près de trente ans!

Des rendements en forte hausse

Cette surprise va-t-elle se réitérer en 2023? On peut anticiper un taux moyen de 2,5%, voire 3% et plus pour les meilleurs fonds en euros, notamment ceux récompensés par un Trophée d’Or du Revenu.

«Cette année encore, pour les assureurs, l’enjeu est de continuer à présenter des taux de participation en hausse», estime Stellane Cohen, présidente d’Altaprofits.

Au pied du mur face à la concurrence du Livret A (3% depuis février 2023 et peutêtre 4% pour août), les compagnies doivent limiter les sorties massives. Heureusement, grâce à leurs réserves, la plupart des assureurs ont de quoi donner de petits coups de pouce au rendement dans les prochaines années.

Autre solution pour gonfler les rémunérations à l’avenir: collecter de l’argent