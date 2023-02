Encore méconnu, ce dispositif offert par les assureurs garantit le versement minimal du capital investi en cas de décès du souscripteur.

Assurance-vie, la garantie plancher pour protéger ses héritiers-iStock-LightFieldStudios

Qu’est-ce que la « garantie plancher » ?

La garantie plancher est une garantie « décès » accolée à un contrat d’assurance-vie multisupport, cela signifie donc qu’elle n’intervient qu’en cas de disparition du souscripteur. Ce dispositif assure alors un versement minimal aux bénéficiaires désignés du contrat. La garantie plancher comporte une cotisation annuelle qui s’ajoute aux frais de gestion du contrat d’assurance-vie. Cette dernière varie selon l’âge du souscripteur et peut atteindre un niveau dissuasif au-delà de 60 ans.

Plusieurs formes de garanties plancher

Il existe différents types de garanties plancher. La garantie plancher de base ou simple assure aux bénéficiaires le versement d’un montant qui sera au minimum égal au cumul des sommes versées par le souscripteur lors de son vivant. Les éventuels retraits et avances intervenus sur le contrat seront cependant déduits. Par exemple, sur un contrat sur lequel 150 000 euros ont été versés et 50 000 euros ont été retirés, la garantie plancher porte sur un montant de 100 000 euros. Si la valeur du contrat baisse au moment du décès du souscripteur en raison de la fluctuation des unités de compte, les bénéficiaires toucheront tout de même un capital garanti de 100 000 euros. La garantie plancher indexée applique quant à elle un taux d’indexation annuel sur les versements cumulés, qui permettra de calculer le capital minimum versé aux bénéficiaires. Sur un contrat avec un versement initial de 100 000 euros, un taux d’indexation annuel de 3 % permettra donc aux bénéficiaires désignés de toucher la somme de 134 392 euros après 10 ans. Avec la garantie plancher cliquet, le montant versé au moment du décès est égal à la valeur la plus élevée atteinte par le contrat. Cette option nécessite que le souscripteur soit âgé de moins de 65 ou 70 ans, en fonction des assurances. Pour la garantie plancher majorée ou vie entière, le souscripteur fixe lui-même le montant du capital en lui affectant un coefficient de majoration. S’il applique le coefficient 130 %, un montant correspondant à 130 % de l’épargne investie sera versé aux bénéficiaires de son contrat. Cette option est plus onéreuse qu’une garantie simple. Il est important de noter que certains types de garantie plancher – majorée et à cliquet, notamment – nécessitent un questionnaire ou (selon plusieurs paramètres incluant l’âge et le montant assuré) une visite médicale.

Une garantie méconnue, mais utile

Obligatoire ou optionnelle, la garantie plancher reste encore méconnue des assurés. Bien que le montant de la perte en capital soit très souvent plafonné, cette garantie reste utile et intéressante, notamment pour les jeunes souscripteurs. Ces derniers peuvent en effet étendre la protection offerte à leurs proches en cas de décès prématuré. Les titulaires d’un contrat d’assurance vie plus âgés peuvent également l’utiliser pour majorer le capital transmis à un conjoint survivant qui dispose de faibles ressources.