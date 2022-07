Assurance vie : enfin plus de transparence sur les frais des contrats

Prenez garde aux contrats d'assurance vie qui prélèvent trop de frais. (© Fotolia)

Depuis le 1er juillet, les assureurs doivent vous fournir le détail des frais de chaque fonds avant d’ouvrir un contrat d’assurance vie ou un plan d’épargne retraite (PER). Déjà, depuis le 1er juin 2022, vous pouvez trouver sur leur site internet un tableau harmonisé des principaux frais de ces contrats. Le Revenu vous explique comment trouver ces informations.

Opération transparence pour les frais des contrats d’assurance vie et des plans d’épargne retraite (PER) ! Un an après le rapport du Comité consultatif du secteur financier publié en juillet 2021 qui pointait le manque de lisibilité des frais des PER, les assureurs et leurs distributeurs (courtiers, banques, mutuelles, etc.) font un premier pas vers plus de transparence tarifaire.

Comme ils se sont engagés le 2 février 2022, depuis le début du mois de juin, ils ont mis en ligne un tableau standardisé sur les frais des contrats en cours de commercialisation. Et depuis le 1er juillet, quand vous vous apprêtez à signer un contrat, vous devez avoir le détail des frais pour chacun des fonds.

Le Revenu vous explique comment trouver ces informations sur les frais et quel en est l’intérêt.

Où trouver le tableau standardisé des frais sur le site internet ?

Les assureurs ou courtiers se sont engagés à publier sur leur site internet le tableau standardisé des frais, mais pas forcément à ce qu’il soit facile d’accès ! Comme pour le tableau des frais bancaires pour les banques, c'est parfois (encore) un véritable jeu de piste pour le trouver sur le site internet. Surtout, il n'est jamais au même endroit selon les sites internet des assureurs.

Ainsi, ce tableau est parfois intitulé «transparence sur les frais», «fiche de transparence sur les frais» ou encore