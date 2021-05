Assurance vie : comment l'Afer voit son avenir avec la Macif (Aéma)

L'Afer espère compter un million d'adhérents d'ici deux à trois ans. (© J. Corric)

«Pour les adhérents de l'Afer, Aéma Groupe est le meilleur partenaire», estime Gérard Bekerman, président de l'association aux 760.000 adhérents. Le Revenu demeure confiant mais vigilant dans la capacité du contrat à satisfaire les assurés et leur demande de sécurité et de performance.

Si vous faites partie des 760.000 adhérents de l'Afer, vous avez dû recevoir ces jours-ci une lettre signée par Gérard Bekerman, le président de l'association d'épargnants, qui vous explique pourquoi l'Afer a «choisi» Aéma, le groupe mutualiste qui rassemble les mutuelles Macif, Mutavie et Aésio, pour la reprise d'Aviva France, l'assureur historique de l'Afer.

En fait, pour l'Afer, il s'agit plutôt d'un droit de consultation puisque Aviva France et Aéma Groupe ont déjà annoncé leurs fiançailles en février dernier. Le mariage final est prévu en fin d'année, une fois obtenue l'approbation définitive des autorités de contrôle.

Un million d'adhérents Afer d'ici deux à trois ans ?

«Pour les adhérents de l'Afer, Aéma Groupe est le meilleur partenaire», a estimé le 27 mai Gérard Berkerman, déclarant également qu'Aéma, groupe mutualiste avec ses 6 millions de sociétaires, et l'Afer avaient une «vision très proche» et une affinité associative et mutualiste» réciproque.

Signalons que dans la vente d'Aviva France, l'Afer tenait une place centrale avec les 60 milliards d'euros d'encours gérés dans son contrat d'assurance vie.

Au-delà de l'annonce de ces fiançailles, Gérard Berkerman a livré quelques pistes sur sa vision de l'avenir de l'Afer au sein d'Aéma Groupe. Il voit grand : l'Afer pourrait ainsi compter