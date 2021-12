Assurance vie: ce qui change au 1er janvier 2022

Les nouveautés pour 2022 dans l'assurance vie. (© Fotolia)

À partir de 2022, surveillez votre assurance vie multisupport ! Vous pourrez investir dans des fonds ISR, solidaires et de finance verte. Il sera aussi plus facile de transférer votre vieux contrat vers un nouveau s'il propose un fonds eurocroissance. Explications.

À partir du 1er janvier 2022, deux nouveautés apportentun coup de jeune aux contrats d’assurance vie. Si vous êtes sensibleaux questions sociales ou environnementales dans vos placements, vous allez être comblé!

En effet, dès le début de l’année 2022, les contrats d’assurance vie multisupports devrontobligatoirement proposer dans leur gamme d’unités de compte (UC) au moins un fonds solidaire, un fonds Investissement socialement responsable (ISR) et un fonds labellisé Greenfin (ancien label TEEC) dédié au financement de la transition énergétique.

Référencement de trois fonds «responsables» dès le 1er janvier

Retour en arrière. C’est lors du vote de la loi Pacte, en mai 2019, que cette obligation a été instaurée. Les assureurs se sont vus imposerde proposer, à compter du 1er janvier 2020, au moins un fonds dans chaque sous-famille de fonds durables dans leurs contrats. La loi a ensuite donné aux assureurs un délai de deux ans, soit à partir du 1er janvier 2022, pourréférencer les trois catégories d’unités de compte «responsables» et lesproposer, toutes les trois, à leurs assurés.

681 milliards d'euros de fonds ISR

Les fonds ISR sont les plus répandus. Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances pour distinguer les fonds qui visent à concilier performance économique et impact social et