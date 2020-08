Assurance loyers impayés : 6 contrats au banc d'essai

Le Revenu vous sélectionne six contrats d'assurance loyers impayés. (© DR)

La première angoisse des propriétaires bailleurs est de ne plus percevoir de loyer, la seconde est de retrouver un bien en piteux état. Bien que les mauvaises expériences ne soient pas légion, ces appréhensions sont légitimes. 6 assurances loyers impayés à la loupe

Il existe un filet de sécurité contre les impayés de loyers pour les propriétaires bailleurs : souscrire une assurance qui permet d'amoindrir la perte de revenus locatifs en cas problème.

Attention, cette assurance ne peut être cumulée avec la caution, sauf lorsque le locataire est un étudiant ou un apprenti.

Il faudra choisir. Ces contrats spécifiques couvrent les risques locatifs (loyers impayés, détériorations, frais de contentieux, etc) et offrent des garanties plus ou moins étendues tant sur le montant que sur la durée du remboursement.

Pour être assuré, comptez des cotisations de l'ordre de 2,5 à 3,8% des loyers charges comprises. Notre choix de contrats.

Garantie Visale Cotisation : gratuite

Prise en charge des loyers impayés : jusqu'à 36 mois de loyers impayés

Conditions : le montant du loyer charges comprises ne devra pas dépasser 50% des revenus du locataire et ne doit pas excéder 1.500 euros par mois en Ile de France ou 1.300 euros en région. Pour les étudiants y compris les étudiants en alternance, le loyer (APL compris) ne peut excéder 800 euros en Ile de France et 600 euros dans le reste de la France et ce sans justificatif de ressources.

Le locataire doit avoir entre 18 et 30 ans, quelle que soit la situation professionnelle, ou avoir plus de 30 ans et