Assurance : le dégât des eaux, première cause de sinistre dans les logements français

Les dégâts des eaux sont les sinistres les plus fréquents déclarés par les Français. (illustration) (Pixabay / Steve Buissinne)

Il y a plus d'un million de cas de dégâts des eaux par an en France, selon la troisième édition de l’Observatoire de la sécurité des foyers. Une étude conduite par le groupe d’assurance Covéa (Maaf, MMA, GMF), le spécialiste de l’alarme connectée Verisure et le cabinet d’expertise Saretec, et relayée par Le Parisien . Il s'agit même de la première cause de sinistres dans les logements. On a dénombré ainsi en moyenne 4 160 dégâts des eaux sur les 10 820 sinistres enregistrés chaque jour en 2022, indique France assureurs.

Toitures défectueuses

Cette part de cas de dégâts des eaux dans les sinistres a augmenté ces 15 dernières années. « Ils représentaient moins de 35 % au début des années 2010 et près de 43 % aujourd’hui » explique Christophe Gadouleau, directeur national Dommages du Groupe Saretec.

Quand les sinistres proviennent de l'extérieur du logement, il s'agit d'infiltrations au niveau de la toiture, des balcons ou de débordements de gouttières (32 % en maison et 19 % en immeuble). Il y a également les cas d'infiltrations par façade et mur enterré (6 % en maison et 2 % en immeuble).

Des canalisations non accessibles

Mais les dégâts des eaux peuvent évidemment trouver leur origine à l'intérieur du logement. Dans ce cas, c'est une canalisation privée non accessible qui est bien souvent en cause (29 % en maison et 17 % en immeuble), puis la canalisation privée d'alimentation accessible (15 % en maison et en immeuble), souligne Le Parisien . Machine à laver, lave-vaisselle et chauffe-eau peuvent aussi être la cause de débordements (15 % en maison et 14 % en immeuble) tout comme les joints de baignoire défectueux (15 % en maison et 10 % en immeuble).

La moitié de ces dégâts des eaux pourraient être évités. Il suffirait d'appliquer des règles simples, selon l’Observatoire de la sécurité des foyers. Pour les maisons individuelles, il faudrait vérifier régulièrement l'état de la toiture et dégager les gouttières. Les canalisations doivent être régulièrement entretenues. Dans tous les logements, les joints de douches et de baignoires doivent être régulièrement changés. Autre recommandation, « couper l’arrivée d’eau lorsque vous vous absentez plus de 48 heures et éviter de faire fonctionner les lave-linge ou lave-vaisselle en votre absence » indique Christophe Gadouleau, directeur national Dommages du Groupe Saretec.