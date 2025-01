Assurance habitation : les métropoles où son tarif va grimper le plus en 2025

Entre 2022 et 2025, les prix de l’assurance habitation ont explosé avec une hausse de 20,5 % pour les maisons et 21 % pour les appartements. (Illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

En 2025, les Français vont devoir prévoir un budget plus conséquent pour leur assurance habitation. Comme l’a révélé l’assureur alternatif Leocare à BFM Business ce mardi 21 janvier, celle-ci va connaître une hausse moyenne de 10 % pour les appartements et 9,5 % pour les maisons dans les dix plus grandes villes de France par rapport à 2024.

Marseille et Nice en tête

Concernant les maisons, Marseille sera celle où le prix de l’assurance habitation va le plus grimper avec 11,5 %. La cité phocéenne est suivie de Strasbourg (10,5 %), puis Paris et Lille où elle augmente de 10 %. Nice, Rennes et Montpellier affichent une hausse légèrement plus faible (9,5 %). Enfin, Lyon, Bordeaux et Toulouse complètent le classement avec des prix 8,5 % plus élevés que l’an passé. Dans le détail, il faudra ainsi payer 57 euros par mois à Marseille, 58 euros à Paris, 55 euros à Nice et Montpellier ou encore 35 euros à Rennes.

Du côté des appartements, c’est Nice qui arrive en tête avec 12 % d’augmentation, soit un point de plus que Toulouse et Bordeaux. La suite du top 10 est composée, dans l’ordre, de : Lille et Rennes (+ 10 %), Lyon et Marseille (+ 9,5 %), Montpellier (9 %), et Strasbourg et Paris (8,5 %). Concrètement, la facture mensuelle s’élèvera par exemple à 26 € à Nice, 25 € à Marseille, 24 € à Paris et Montpellier et 16 € à Rennes.

Des prix en constante augmentation

Lorsqu’on s’intéresse aux trois dernières années, les prix de l’assurance habitation ont explosé avec une hausse de 20,5 % pour les maisons et 21 % pour les appartements. D’après nos confrères, ces augmentations s’expliquent notamment par la multiplication des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique ainsi qu’à des cambriolages plus fréquents dans certaines régions. À cela, s’ajoute la hausse des matières premières, et donc celle du coût des travaux, mais aussi un parc immobilier vieillissant. Une situation qui devrait empirer à l’avenir avec des hausses constantes des tarifs, selon certains experts.