Assurance habitation : ces régions où les contrats sont les moins chers

Le coût d'une assurance habitation varie selon les régions. (illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Le tarif d'une assurance habitation est notamment calculé en fonction de la localisation du logement. Une étude de l'assureur Acheel montre ainsi que les prix moyens annuels peuvent varier du simple au double en fonction des régions. Ceux habitant en maison ou dans les grandes villes sont aussi pénalisés.

Obligatoire pour les locataires et recommandée pour les propriétaires, l’assurance habitation permet d’être couvert en cas d’incendie, de cambriolage ou d’inondation. Mais, en fonction des régions, son tarif peut quasiment varier du simple au double, comme le montre une étude de l’assureur Acheel publiée mercredi 3 mai et relayée par Les Echos . Les prix sont aussi plus élevés dans les grandes villes et pour les maisons.

La Bretagne gagnante

Pour rappel, le calcul de l’assurance habitation prend en compte plusieurs critères, comme le type de logement, la valeur des biens ou la présence d’un jardin. La localisation du logement est aussi particulièrement regardée, certaines zones étant plus exposées à certains risques que d’autres.

Après analyse de 80 000 contrats d'assurance habitation multirisques souscrits dans l'Hexagone entre mai 2021 et mars 2023, il apparaît que la région la moins chère est la Bretagne. Il faudra débourser 105 euros en moyenne par an pour y assurer une maison, et 56 euros en moyenne par an pour un appartement. Viennent ensuite les Pays de la Loire (112 euros pour une maison et 61 euros pour un appartement) et le Centre-Val-de-Loire (123 euros pour une maison et 64 euros pour un appartement).

Les régions à hauts risques pénalisées

À l’inverse, les régions les plus chères sont l’Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie. Pour une maison, il faudra respectivement débourser en moyenne 155 euros, 154 euros et 140 euros par an. Pour les appartements, le prix moyen est de 97 euros par an en Ile-de-France, 95 euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 86 euros en Occitanie. En Ile-de-France, c’est l’augmentation récente du nombre de cambriolages en grande ville (+11% en 2022) qui ferait grimper la facture. Les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont quant à elles de plus en plus fréquemment exposées aux inondations et aux incendies.

Enfin, on retrouve des différences similaires sur le classement des villes. Les prix peuvent atteindre jusqu’à 126 euros par an à Paris, Marseille et Lyon, alors qu’ils restent en dessous des 70 euros à Angers, Brest et Rennes.