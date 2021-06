Assurance, facture d'électricité, sécurité... quand le budget piscine explose

Le soleil revient et les envies de piscine aussi. Mais en avoir une chez soi peut vite faire monter la note d'assurance ( Crédits : © deagreez - stock.adobe.com)

En vue des beaux jours et des fortes chaleurs, de nombreux Français font installer une piscine. Alors que le budget construction est étudié sous toutes les coutures, certains frais non-négligeables sont souvent oubliés.

Par MoneyVox,

Ca y est : le soleil est de retour, et avec lui les envies de baignade reprennent. Les 2,5 millions de foyers qui sont équipés d'une piscine privée peuvent pleinement en profiter. Mais le plaisir de pouvoir se rafraîchir à tout moment ne doit pas faire oublier qu'une piscine coûte cher, et pas seulement lors de sa construction : les frais liés à son fonctionnement peuvent peser lourd dans le budget des ménages.

Une cotisation d'assurance habitation multipliée par deux avec une piscine

Une piscine enterrée ou semi-enterrée doit impérativement figurer dans l'assurance multirisques de la maison. Dès sa construction, il est donc nécessaire de contacter sa compagnie d'assurance pour faire modifier le contrat. Ceci permettra de prendre en compte les risques spécifiques, notamment en couvrant la piscine et les équipements associés en cas d'incendie, de vandalisme et d'intempéries grâce à la garantie dommages. Une seconde garantie contre le vol complète le dispositif et protège l'assuré en cas de vol de matériel d'entretien.

Résultat, les propriétaires de piscines doivent payer en moyenne, deux fois plus cher l'assurance habitation selon le comparateur Le Lynx. Au final, il faut compter environ 325 euros par an avec de grandes disparités régionales. À ce jeu-là, la région Paca et l'Île-de-France remportent la palme d'or, avec un tarif moyen dépassant les 600 euros par an.

Bon à savoir : selon Le Lynx, les piscines intérieures coûtent moins cher à assurer. Par rapport à leurs homologues situées dans le jardin, le prix de l'assurance est inférieur de 21 euros en moyenne.

Une piscine coûte cher en énergie

De sa construction à son utilisation au quotidien, une piscine enterrée ou semi-enterrée va de paire avec une augmentation des factures d'énergie. Les factures d'eau, tout d'abord, puisque Piscines de France estime à environ 150 euros le prix moyen pour le premier remplissage d'un bassin de 8 mètres par 4. Chaque année, il faudra s'acquitter du tiers de cette somme, soit 50 euros dans cet exemple, pour renouveler une partie de l'eau de la piscine.

En plus de la consommation d'eau, les factures d'électricité vont elles aussi grimper, en particulier pour les piscines chauffées. Ce système, qui permet de se baigner pendant une plus grande partie de l'année, est gourmand en électricité : en fonction du dispositif de chauffe, la facture annuelle peut bondir de 150 à 900 euros selon les estimations effectuées par EDF. De même, le système de filtration de l'eau engendre un surcoût moyen de 1,17 euro par jour, toujours selon le fournisseur d'énergie. Pour limiter ces impacts, il est possible de comparer les différents opérateurs afin de faire de précieuses économies.

Les équipements de sécurité : à ne surtout pas négliger

Toute piscine construite ou creusée doit être protégée par un dispositif de sécurité. La loi du 1e janvier 2004 impose ainsi l'installation, au choix d'une barrière de protection (norme NF P90-306), d'une alarme de piscine (NF P90-307), d'une couverture de sécurité (NF P90-308) ou d'un abri de piscine (NF P90-309). Ces équipements sont essentiels, en particulier pour protéger les enfants et les animaux domestiques. Si l'installation est absente ou non-conforme, la compagnie d'assurance peut refuser de couvrir les victimes d'une noyade ou d'un accident survenu dans ou autour de la piscine. Le propriétaire encourt également une amende de 45 000 euros.