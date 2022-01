Assurance, banque, énergie... 5 conseils pour faire des économies en 2022

C'est le début de l'année et voici des pistes pour la démarrer du bon pied en faisant des économies ( Crédits: © doomu - stock.adobe.com)

Avec la nouvelle année vient le temps des bonnes résolutions. De nombreux Français envisagent ainsi d'assainir leurs finances. Mode d'emploi pour y parvenir sans faire de sacrifices.

Par MoneyVox,

Sport, alimentation, arrêt du tabac ou de l'alcool… il est fréquent de prendre de bonnes résolutions lors du passage à la nouvelle année. Et si, en 2022, la priorité était mise sur son budget ? Pour faire des économies, partir en voyage, éviter les incidents de paiement ou encore pour consacrer davantage d'argent à ses loisirs, plusieurs postes de dépenses peuvent être réduits. Lesquels, et comment s'y prendre ? Top 5 des frais à alléger.

1. Les frais bancaires

Début janvier, les banques transmettent un récapitulatif de l'ensemble des frais facturés sur l'année précédente. Cette obligation leur incombe depuis 2009, et permet aux consommateurs d'obtenir une vision globale sur ce poste de dépense souvent coûteux. Selon une étude menée par MoneyVox, la facture peut aller de quelques euros à plus de 260 euros par an pour un profil standard, et même jusqu'à 318 euros pour un profil haut de gamme. Avec de tels écarts, il est peut-être temps de faire jouer la concurrence et de changer de banque. Les banques en ligne, en particulier, offrent des tarifs très compétitifs.

2. Les contrats d'assurance auto et habitation

À quelques exceptions près, les cotisations des contrats d'assurance auto et habitation augmentent chaque année. Pour 2022, les estimations se situent entre +0,5 % et +3,5 % selon le type de contrat détenu. Or, les particuliers ne sont pas pieds et poings liés avec leur assureur. À partir du moment où le contrat d'assurance a plus d'un an d'ancienneté, il est possible de le résilier à tout moment. De plus, le nouvel assureur se charge des démarches pour le compte de son client, permettant à celui-ci de gagner en temps et en simplicité.

Bon à savoir : pour obtenir un meilleur prix, il n'est pas forcément nécessaire de faire des sacrifices sur les garanties souscrites. Il est essentiel de veiller à conserver une couverture cohérente avec ses besoins.

3. L'assurance emprunteur d'un crédit

La très large majorité des emprunteurs souscrivent leur assurance emprunteur auprès de leur banque. Pourtant, il existe une autre possibilité : opter pour une délégation d'assurance externe auprès d'une autre compagnie d'assurance. Si vous détenez déjà un emprunt, il vous est toujours possible de changer d'assureur, avec de belles économies potentielles à la clé. Pour cela, il faut anticiper la date anniversaire de la souscription du crédit, en respectant un préavis de 2 mois. Une fenêtre de tir réduite, mais qui pourrait être assouplie en 2023 grâce à un projet de loi visant à donner davantage de liberté aux emprunteurs.

4. L'abonnement de téléphone portable

Depuis l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile, les prix des abonnements ne cessent de diminuer. Les opérateurs enchaînent réductions et offres promotionnelles. Une opportunité pour les consommateurs qui ont l'embarras du choix et peuvent changer régulièrement pour une meilleure offre et/ou un meilleur prix, en particulier lorsque ces formules ne sont pas soumises à une durée d'engagement minimale. Cerise sur le gâteau : grâce à la portabilité, il n'est pas nécessaire de changer de numéro de téléphone portable, et le nouvel opérateur se charge de résilier le précédent forfait.

5. Les factures d'énergie

Depuis plusieurs mois, les fournisseurs d'électricité et de gaz font parler d'eux. Et pour cause : les cours mondiaux de ces deux sources d'énergie ne cessent de grimper face à la forte demande internationale. Les fournisseurs répercutent ces augmentations sur leurs clients, et ce sont les consommateurs qui trinquent. Un problème d'autant plus important que l'entrée dans la période hivernale induit une surconsommation en énergie lorsque l'on se chauffe au gaz ou à l'électricité. Afin d'être protégé par les décisions des pouvoirs publics, il est actuellement préférable de se tourner vers une offre basée sur les tarifs réglementés de vente (TRV), ceci afin d'éviter de voir son budget exploser lors d'une prochaine augmentation tarifaire.