Assurance auto : les primes ont diminué en 2021 pour la première fois depuis 4 ans

Les Français ont payé en moyenne 9 euros de moins que l'an dernier pour assurer leurs véhicules (illustration). (Pixabay / Karolina Grabowska)

Les primes d’assurance auto ont baissé en 2021 après quatre années de hausse successives. Malgré tout, des disparités importantes existent entreles villes.

Bonne nouvelle pour les automobilistes. Malgré l’inflation généralisée, les primes d’assurance auto ont baissé en 2021. Une premièreaprès quatre années de hausse consécutives. Elles ont diminué de 1,38 % selon les chiffres de LeLynx.fr, le comparateur en ligne d’assurances. Cela représente environ 9 euros de moins sur l'année. Les Français ont, en moyenne, déboursé 641 euros par an pour assurer leur véhicule, rapporte ainsi Le Parisien .

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. En premier lieu, la crise sanitaire. Avec les différents confinements, les Français ont moins utilisé leur voiture et ont donc eu moins d’accidents. Les assureurs ont doncpu baisser leurs tarifs. « Les prix diminuent car les assureurs ont besoin de conquérir de nouveaux clients », avanceégalement le représentant d’un assureur français.

Des disparités selon les villes

Itzal Arbide, directrice générale de LeLynx.fr, estime cependant que « la prime de base demeure à un niveau très élevé » . Plus élevéque chez plusieurs de nos voisins puisqu’elle s’élève à 606 € / an en Espagne et à 617 € / an en Grande-Bretagne.

Des disparités existent également entre les territoires. La région Paca est ainsi la plus chère avec une prime moyenne de 717 euros par an. A Marseille, le montant grimpe même à 882 euros par an contre 593 euros à Nantes.

L’âge des conducteurs est également un facteur important :les plus jeunes paient en moyenne 971 € / ancontre 427 € / anpour les plus de 55 ans.