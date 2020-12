As a Guest : le luxe à prix fixe

As a Guest est le nom d'une nouvelle plateforme de réservations de nuitées d'hôtels haut de gamme. La nouveauté réside dans l'offre qui se base sur un tarif fixe.

Son nom ne le laisse pas penser et pourtant As a Guest est bel et bien une entreprise française, une jeune entreprise qui entend bien bousculer les codes de l'hôtellerie de luxe avec une offre pour le moins attrayante. Car cette plateforme de réservation en ligne de nuitées dans des hôtels haut de gamme se distingue des mastodontes du secteur que sont les Hotels, Bookings et compagnie par des tarifs particulièrement attractifs. Pour 89€, il est possible de passer une nuit dans un hôtel de luxe. As a Guest s'appuie pour cela sur un vaste réseau d'hôtels indépendants de qualité, soit plus de 120 établissements répartis dans toute la France, en ville, en bord de mer, à la montagne et à la campagne. La plateforme donne ainsi l'opportunité à un nombre conséquent de clients potentiels de profiter d'un week-end ou d'un séjour plus long dans des établissements classés entre trois et cinq étoiles, cinq étoiles étant la plus haute distinction donnée à un hôtel avant qu'il ne soit intégré dans la luxueuse catégorie des palaces. Autant dire qu'avec un prix aussi alléchant pour ne pas dire bon marché, le luxe n'aura jamais été aussi accessible. Mais est-ce que As a Guest étrille les hôteliers afin d'obtenir un tel tarif ? Non, car l'entreprise "valorise les invendus des hôtels indépendants" comme le mentionne son communiqué de presse. Tout le monde est gagnant : les clients bénéficient de tarifs moins chers de l'ordre de -30%, -40% voire -50% et les hôteliers engrangent de nouvelles nuitées, des nuitées qu'ils n'auraient a priori pas vendues autrement.Pour lancer ce nouveau service, la plateforme est partie d'un constat : le taux d'occupation des hôtels indépendants de luxe n'est que de 60% en moyenne. En leur amenant une nouvelle clientèle, As a Guest apporte une réponse à une problématique majeure des professionnels de l'hôtellerie dont l'objectif est de remplir au maximum leurs établissements. Pour les clients, outre le prix fixe de 89€ par nuitée, l'autre intérêt de passer par la plateforme est de pouvoir bénéficier de services sur-mesure pour organiser leur séjour. As a Guest met ainsi en avant ses "majordomes digitaux" qui échangent avec le client par téléphone ou directement par webchat sur le site. Et c'est en réalité tout un panel de services que la startup - portée par une équipe d'une dizaine de personnes - propose à ses clients : une assurance annulation gratuite, un repas offert pour un repas acheté dans l'un des 2 500 restaurants partenaires, des tarifs préférentiels sur la location de voitures. As a Guest compte également se différencier de la concurrence par une démarche solidaire et écoresponsable, puisque chaque nuitée réservée sur la plateforme entraîne un don à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique.