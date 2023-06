Arnaques : les escrocs à l'épargne en ligne ont volé un total de 500 millions d'euros en 2022

Le montant moyen des préjudices aux faux livrets et aux faux crédit est en hausse entre 2021 et 2022. (illustration) (Tookapic / Pixabay)

Le montant du préjudice de l'arnaque financière en ligne a atteint un total 500 millions d'euros en 2022. Les pseudos-investissements dans les cryptomonnaies ou dans des places de parking avec borne de recharge électrique ont notamment pris de l'ampleur et dupé les internautes.

Le montant de l'arnaque financière en ligne atteint 500 millions d'euros pour l'année 2022, a estimé l'étude de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relayée par Le Parisien . La remontée des taux d’intérêt et de l’inflation a été une aubaine pour les escrocs, qui ont trouvé des épargnants intéressés par des rémunérations plus avantageuses et des investissements moins classiques.

Des promesses de profits suspicieusement élevés

La nature des escroqueries a évolué. « Les arnaques aux investissements dans les diamants, les cheptels, les forêts ont quasiment disparu » , note Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF. Il se développe maintenant davantage d'escroqueries « aux cryptoactifs ou en lien avec la transition énergétique comme les éco-parkings » . Les malfaiteurs mettent par exemple en avant des rendements de plus de 10 % par an pour ceux qui investissent dans des places de stationnement équipées de bornes de recharge. Au final, il n'en est rien.

Les préjudices pour les victimes sont importants. Les dossiers reçus par l'ACPR ont montré que la perte moyenne concernant les faux livrets était de 90 000 euros en 2022 contre 72 000 euros en 2021. Une victime d'escroquerie a à elle seule perdu 622 000 euros. La perte occasionnée par les faux crédits est aussi en augmentation, avec 19 000 euros de préjudice moyen contre 12 000 euros en 2021. La plus grosse perte a été de 193 000 euros sur un seul dossier. Pour l'arnaque aux investissements dans les cryptomonnaies, ce sont en moyenne 35 000 euros qui ont été perdus par les victimes, contre 21 000 en 2021. La note est plus salée pour les arnaques aux investissements dans les éco-parkings : 75 000 euros en moyenne.

Des malfaiteurs se faisant passer pour des organismes

Malgré la prévention qui pourrait garantir une plus grande vigilance des épargnants, « les techniques des escrocs s’affinent » , a constaté Claire Castanet. 950 cas d’usurpation d’identité, de personnes ou de sites ont été recensés en 2022. Les escrocs s'emparent du nom et des codes d'identification d'une banque ou d'une plateforme d'investissement pour ensuite mieux amadouer la victime. Ce sont 1 320 noms d’acteurs non autorisés qui ont été ajoutés aux cinq listes noires que l'on retrouve sur le site Assurance banque épargne info service. Fin 2022, 5 000 faux organismes y étaient répertoriés.