Arnaques : gare aux faux parkings, whisky bidon et fausses cagnottes en ligne

Les arnaques prolifèrent avec la crise. (© Fotolia)

Les arnaques aux placements bidons sont reparties en flèche pendant la crise du Covid. Les autorités multiplient les mises en garde.

En plein cœur de la pandémie de Covid, la fraude aux parkings d'aéroport, a rapporté à elle seule 2,3 millions aux escrocs durant ce début d'année avec une moyenne de 58.000 euros par épargnant lésé, estime le pôle Assurance banque épargne info service (ABEIS), une émanation de l'ACPR et de l'AMF.

Déjà en septembre dernier avec l'appui du Parquet financier, les autorités financières avaient évalué les montant escroqués à 1 milliard d'euros sur deux ans. Des chiffres qui reposent sur les déclarations des épargnants floués et qui sont très probablement sous-estimés, ont rappelé les autorités à l'occasion du rapport annuel 2020 de ce pôle ABEIS destiné au grand public. Elles constatent une forte accélération depuis 2018 et notamment pendant la crise du Covid-19, avec l'essor des usages numériques.

Triste anniversaire donc pour les vingt ans de la plateforme de renseignement du public ABEIS, face aux recrudescences d'escroqueries. Alors même que les épargnants la contactent de plus en plus, notamment durant le mois de mars durant lequel elle a répondu à plus de 1.638 demandes et remarques.

Le climat anxiogène propice aux arnaques

«Les arnaqueurs surfent sur le climat anxiogène et tendent à vous orienter sur des valeurs refuges. Après le vin, nous constatons la montée en puissance des faux placements en whisky et les faux parkings» constate Claire Castanet,