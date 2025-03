Arnaques financières : comment les repérer et comment s’en protéger ?

Dans le monde des investissements, les épargnants doivent être vigilants face aux arnaques ingénieuses qui visent à tromper aussi bien les novices que les investisseurs expérimentés. (Crédit photo : Shutterstock)

Promesses de gains mirobolants, investissements révolutionnaires, opportunités secrètes ... Les escrocs rivalisent d'ingéniosité pour piéger les épargnants, même les plus prudents et les plus expérimentés. Comment repérer ces arnaques et surtout, comment s'en protéger ?

Nous avons tous envie de faire fructifier notre argent. Mais attention, dans la jungle des investissements, des pièges bien rodés guettent les épargnants les plus prudents. Les escrocs rivalisent d'ingéniosité et développent sans cesse de nouveaux stratagèmes pour tromper les investisseurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Comment repérer ces arnaques et surtout, comment s'en protéger ?

Les arnaques financières les plus courantes

Les fraudes en matière d'investissement prennent différentes formes, mais certaines tendances se démarquent.

Les fausses plateformes d'investissement en crypto-monnaies

L'essor des crypto-actifs a donné naissance à une multitude de plateformes frauduleuses. Elles attirent les victimes en promettant des rendements exceptionnels et en proposant des formations au trading. Vous avez sûrement déjà vu des publicités vantant les mérites du trading en crypto-monnaies avec des rendements incroyables. Certains sites frauduleux vous promettent des gains rapides et faciles, vous accompagnent avec des « conseillers » ultra disponibles … jusqu'à ce que votre argent disparaisse. Le bon réflexe ? Avant d'investir, il est indispensable de vérifier si la plateforme est bien répertoriée sur la liste blanche de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les placements atypiques et les « faux investissements verts »

Les escrocs surfent sur les tendances en proposant des placements dans des secteurs dits « innovants » comme les parkings, les diamants, les vins ou encore les énergies renouvelables. Ces offres jouent souvent sur les tendances ou sur la sensibilité écologique des investisseurs. Or, les rendements promis sont rarement réalistes, et beaucoup de ces placements s'avèrent être de pures arnaques. Avant d'investir, demandez-vous : si c'était si rentable, pourquoi tout le monde ne le ferait pas ?

Les fausses promesses de remboursement de fonds

Une arnaque peut en cacher une autre ! Après avoir escroqué une personne, les fraudeurs tentent parfois de lui soutirer encore plus d'argent en prétendant pouvoir l'aider à récupérer ses fonds. Ils se font passer pour des avocats ou des représentants d'autorités financières et réclament des « frais administratifs ». Il faut savoir que l'AMF ne propose jamais de service de recouvrement : toute demande en ce sens est une escroquerie. Si quelqu'un vous promet de récupérer vos pertes moyennant un paiement, il s'agit d'une deuxième arnaque.

Les OPA secrètes : un piège bien rodé

Certains fraudeurs prétendent détenir des informations confidentielles sur une « opération publique d'achat » (OPA) imminente. Un soi-disant expert vous contacte pour vous révéler une information « confidentielle » sur une entreprise dont l'action va bientôt exploser en Bourse. Il vous incite à investir rapidement, en toute discrétion. Une fois l'argent transféré, les escrocs disparaissent. Le bon réflexe : ne jamais investir sur la base d'une information qui n'est pas publique et toujours vérifier la source.

Internet : terrain de chasse favori des escrocs

Usurpation d'identité

Les fraudeurs se font passer pour des banques, des autorités financières ou des entreprises reconnues ou même des institutions publiques. Ils créent des sites web et des e-mails qui ressemblent à s'y méprendre aux vrais. Le piège ? Ils vous demandent d'effectuer un virement sur un compte « sécurisé » qui, en réalité, appartient aux escrocs. Vérifiez toujours l'adresse du site et appelez directement votre banque en cas de doute.

Les escroqueries sentimentales

Les escrocs exploitent les émotions de leurs victimes en instaurant un climat de confiance sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Après plusieurs échanges, ils introduisent une opportunité d'investissement « unique », et leur proie, en confiance, finit par envoyer de l'argent … qu'elle ne reverra jamais. Méfiez-vous des belles histoires qui finissent toujours par une demande d'argent.

Usurpation de célébrités et de médias

Grâce à l'intelligence artificielle et aux « deepfakes », certains escrocs manipulent des vidéos et des articles pour faire croire qu'une célébrité recommande un investissement miracle. Il est essentiel de toujours vérifier les sources et de ne pas se fier aux publicités trop alléchantes.

Les formations en trading bidon

« Devenez trader en quelques jours et gagnez des milliers d'euros par mois ! » Certains influenceurs peu scrupuleux vendent des formations hors de prix et vous orientent ensuite vers des plateformes frauduleuses. Gardez en tête que le trading est un métier qui demande des années d'apprentissage, et non une astuce miracle.

Comment éviter de se faire arnaquer ?

Face à la recrudescence des arnaques financières, voici quelques réflexes à adopter :