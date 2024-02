Arnaques à l’investissement dans les parkings à bornes électriques !-iStock-Daniel Megias.jpg

Une nouvelle arnaque

L’AMF (Autorité des marchés financiers) a mis en garde contre des publicités vantant les investissements dans des parkings avec bornes de recharge électriques. C’est grâce aux signalements effectués par des épargnants et par des dirigeants de sociétés de presse que l’AMF a découvert cette nouvelle arnaque. L’AMF précise que ces publicités ont été publiées dans la presse écrite dédiée ou non au monde de l’investissement. Leur publication, selon les témoignages recueillis par la plateforme AMF Epargne Info Service, date de décembre 2023/janvier 2024. Elles ciblent en particulier les professionnels libéraux et invitent à investir de l’argent dans des parkings dotés de bornes électriques permettant de recharger des véhicules.

Comment reconnaître les publicités en question ?

Les publicités mettent en avant cinq « bonnes » raisons d’investir dans des parkings équipés de bornes de recharge électriques. En revanche, aucun avertissement n’est donné concernant les risques encourus avec un tel investissement. De plus, un QR code est présent sur les publicités, QR code qu’il ne faut pas scanner, même par curiosité. Il renvoie vers un site Internet qui se trouve en Colombie. Les publicités font en outre part de « garanties contractuelles de reprise et [de] garanties bancaires ». Un numéro de téléphone est également affiché. Il ne faut pas composer ce numéro car, même si vous n’investissez pas, l’AMF précise que vous pourriez vous retrouver sur des listes de potentielles victimes d’escroqueries. L’Autorité des marchés financiers soupçonne ces publicités d’usurper l’identité de véritables entreprises.

Quelques conseils pour éviter de se faire arnaquer

Il peut être tentant de se laisser séduire par des publicités vantant divers types de placements. Cependant, il est essentiel de faire preuve de vigilance car les arnaques sont courantes, notamment en ligne. L’Autorité des marchés financiers invite à adopter divers réflexes : s’assurer que l’annonceur est identifiable ; se méfier des publicités qui ne mentionnent pas les risques des placements qu’elles promeuvent ; ne jamais communiquer de données/documents sensibles comme son RIB, son numéro de téléphone, sa carte d’identité et autres ; faire attention aux promesses d’argent facile et rapide (« il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé » rappelle l’AMF) ; ne jamais se précipiter, toujours se renseigner, prendre le temps de réfléchir. Un interlocuteur trop pressant est mauvais signe. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la plateforme AMF Epargne Info Service par formulaire ou par téléphone au 01 53 45 62 00 (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30).

Que faire en cas d’arnaque ?

Vous êtes victime d’une arnaque ? Plusieurs options s’offrent à vous. Vous avez la possibilité de joindre gratuitement la plateforme Info Escroqueries au 0 805 805 817 (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 30). Vous pouvez aussi vous tourner vers une association de défense des consommateurs qui pourra vous guider et vous conseiller. Pour signaler une arnaque, il y a, entre autres, la plateforme web Pharos.