Arnaque : un faux mail SNCF fait croire à une carte Avantage à seulement 0,99 euro

La SNCF a décidé de porter plainte (Illustration). (Rupixen / Pixabay)

Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont reçu un mail au nom de la SNCF faisant la promotion d’une carte Avantage à seulement 99 centimes d’euro. Il s’agit en réalité d’une arnaque visant à dérober les données bancaires des victimes.

Des escrocs tentent depuis quelques semaines d’arnaquer les usagers de la SNCF à l’aide d’une fausse promotion. Celle-ci propose une carte Avantage à seulement 0,99 euro. Pour tenter de berner leurs victimes, les malfaiteurs leur font parvenir un mail ressemblant à s’y méprendre à ceux de la compagnie ferroviaire, rapporte Le Parisien , samedi 29 juillet 2023. Il s’agit en réalité d’une tentative de phishing (hameçonnage).

Le message en question est signé « SNCF Connect » et s’intitule « votre abonnement à 0,99 euro valide pour 1an ». Aspect, adresse e-mail, couleurs des caractères… Les escrocs réutilisent les mêmes codes que la SNCF dans leur communication. L’unique élément qui laisse présager d’une escroquerie est un simple espace en trop entre une fin de phrase et un point. Pour souscrire à l’offre, les destinataires du mail sont ensuite invités à cliquer sur un lien qui renvoie vers un site frauduleux.

Dérober les données bancaires

Le but de la manœuvre est de dérober les données bancaires des victimes une fois qu’elles ont entré leurs informations sur la page en question. De son côté, la SNCF a confirmé qu’aucune offre de ce type n’était actuellement proposée et que le prix de la carte Avantage est toujours de 49 euros par an. « Nous avons remarqué que plusieurs publicités de ce genre circulent » , a fait savoir l’entreprise en précisant que ses « services juridiques sont sur le coup » . Une plainte a été déposée.

Selon Le Parisien , l’escroquerie circule également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. La SNCF a tout de même tenu à rassurer ses clients en indiquant qu’aucune fuite de données n’était survenue. Pour l’heure, les auteurs de l’arnaque n’ont toujours pas été identifiés.