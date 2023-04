Arnaque au rétroviseur cassé : plusieurs victimes dans le Gard, la gendarmerie alerte

L'arnaque au rétroviseur cassé est de retour en France. Illustration (Pixabay / Hans)

La gendarmerie du Gard a lancé un appel à la vigilance, vendredi 14 avril sur les réseaux sociaux , relayé par Midi Libre et France 3 Occitanie . Les militaires ont en effet constaté une recrudescence des cas d'arnaques au rétroviseur cassé, une technique qui a déjà permis aux malfaiteurs de voler plusieurs milliers d'euros à leurs victimes.

Un accord à l'amiable pour extorquer les victimes

La méthode est simple et bien rodée : un escroc stoppe un automobiliste et lui fait croire qu'il est responsable de son rétro brisé. Il appelle ensuite son « assureur » , qui est en réalité un complice. Ce dernier lui assure que les réparations vont coûter très cher.

L'arnaqueur propose alors à sa victime de lui verser une somme d'argent en liquide, pour régler l'incident à l'amiable. Les montants varient entre 100 et 4 000 euros. Le malfrat peut même se montrer menaçant avec les personnes ciblées, afin de les inciter à retirer des billets au distributeur.

Les personnes âgées ciblées

Deux affaires ont déjà été traitées par les gendarmes, pour un préjudice d'un millier d'euros. Les forces de l'ordre alertent particulièrement les personnes âgées et rappellent : « Il faut toujours réaliser un constat amiable suite à un sinistre et ne surtout jamais verser d’argent liquide à un autre automobiliste dans le but de régler un éventuel litige » .

Si vous êtes victimes d'une tentative d'escroquerie au rétro cassé, il est recommandé de contacter son assureur. Ou bien d'alerter les autorités en composant le 17. Tentez également de relever la plaque d'immatriculation du véhicule des voleurs.