Arnaque : attention à ce faux mail d’Engie qui fait croire à des factures impayées

Les escrocs incitent les victimes à effectuer un virement bancaire vers un IBAN qui figure dans le mail. Illustration. (Rupixen / Pixabay)

Voilà maintenant plusieurs semaines que des personnes malveillantes se font passer pour le fournisseur d’énergie Engie afin de dérober de l’argent ou des données personnelles. Les escrocs font croire à leurs victimes un retard de paiement ou un impayé en leur transmettant de fausses factures par mail et les invitent ensuite à contacter un numéro et à effectuer un virement bancaire.

Attention à l’arnaque aux fausses factures d’énergie. Depuis l’été 2023, plusieurs personnes ont reçu un mail au nom de l’entreprise Engie les informant d’un retard de paiement. Il s’agit en réalité d’une escroquerie qui sévit de plus en plus et partout en France, particulièrement dans le département du Rhône, rapporte CNews , mardi 12 septembre 2023.

Le mail a pour but de soutirer de l’argent aux victimes ou de leur dérober leurs données personnelles. Sur son site internet , le fournisseur d’énergie met en garde contre ces tentatives d’hameçonnage, qui peuvent également être envoyées par SMS. Souvent, « l’e-mail semble bien avoir été envoyé par nos services, le logo de ENGIE figure même dans l’en-tête » , explique Engie. Selon la société, ce type de messages est susceptible d’annoncer « la coupure prochaine de votre fourniture d’énergie sous prétexte de factures non réglées » .

Un numéro de téléphone et un IBAN

Dans le mail frauduleux, les escrocs incitent les victimes à contacter le numéro 09.77.40.06.38, ainsi qu’à effectuer un virement bancaire vers un IBAN qui figure dans le message. Il est essentiel de ne pas y répondre et de le signaler. Une pré-plainte peut notamment être déposée en ligne mais il est également possible d’appeler Info Escroqueries au 0805.805.817. Les personnes qui ont en été victimes doivent rapidement contacter leur banque pour faire opposition et porter plainte. Il est également conseillé de modifier son mot de passe sur l’ espace client d’Engie .

Pour éviter de se faire avoir par ce genre d'arnaques, Engie préconise d’être attentif à certains éléments comme les logos, l’orthographe, la grammaire ou encore l’adresse mail de l’expéditeur. Les véritables adresses de l’entreprise finissent quasiment toujours par « engie.fr » ou « engie.eu » . Si un doute persiste malgré ces vérifications, il est toujours possible de se rendre sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).