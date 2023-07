Arnaque à la fausse cagnotte : les précautions à prendre pour ne pas se faire avoir

(Crédits photo: Shutterstock)

Les arnaques à la fausse cagnotte se sont multipliées ces derniers mois. La dernière en date est apparue après la disparition du petit Emile dans les Alpes-de-Haute-Provence. Si vous souhaitez effectuer un don via une cagnotte en ligne, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas se faire avoir ?

Elles ont fait leur apparition pendant la crise sanitaire et sont de plus en plus nombreuses : les arnaques à la fausse cagnotte se sont multipliées ces derniers mois. La dernière en date est apparue après la disparition du petit Emile dans les Alpes-de-Haute-Provence. Des escrocs lancent des appels frauduleux aux dons en ligne et ouvrent à cet effet de fausses cagnottes sur des sites de financement participatif puis détournent les sommes collectées. Ces arnaques peuvent également prendre la forme de sites internet non autorisés à exercer une telle activité en France. Si vous souhaitez réaliser un don via une cagnotte en ligne, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas vous faire avoir ?

Les vérifications à effectuer avant de faire un don

Avant de faire un don sur une cagnotte en ligne, recherchez quelques informations sur l'organisme qui propose ce service. Par exemple, quelle est sa dénomination sociale, dans quel pays est-il établi, quelle est l'adresse du siège social, son numéro d'immatriculation …

Vérifiez systématiquement que l'établissement est autorisé à exercer cette activité. Pour cela, il suffit de consulter le site internet de l'ORIAS (www.orias.fr), le registre des intermédiaires du secteur financier. Assurez-vous aussi que l'organisme ne figure pas sur la liste noire publiée sur le site internet d'Assurance Banque Épargne Info Service (www.abe-infoservice.fr).

Ensuite, la participation au financement du projet doit vous être proposée depuis le site internet de la plateforme autorisée à exercer cette activité, et sur laquelle vous vous êtes inscrit au préalable. Si tel n'est pas le cas, il s'agit probablement d'une arnaque.

Enfin, certains indices doivent vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, si vous avez été démarché par des opérateurs vous invitant à faire un virement directement sur un compte bancaire … Et bien entendu, prenez suffisamment d'informations sur le projet et le porteur de projet.

Les obligations de l'intermédiaire

Les intermédiaires en financement participatif proposant des cagnottes en ligne ont des obligations. Un contrat-type doit être mis à votre disposition, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du service de réclamation. Par ailleurs, devant la recrudescence des escroqueries, l'ACPR (l'autorité de contrôle) les a invités à « faire preuve de la vigilance la plus stricte face au risque d'être utilisés par des escrocs pour relayer des appels frauduleux aux dons » et de veiller au respect de leur « obligation de sélection des cagnottes préalablement à leur mise en ligne et à la qualité de l'information fournie aux potentiels donateurs sur les projets et les porteurs de projets ». Ils doivent également appliquer un dispositif et es contrôles visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Si vous avez un doute

Tout d'abord, en cas de doute sur une cagnotte en ligne, n'effectuez surtout pas de don et signalez-la à la DGCCRF ou à l'ACPR via leurs formulaires de contact.

Si vous êtes victime d'une escroquerie

Si vous êtes victime d'une arnaque, déposez une pré-plainte en ligne directement auprès de la police ou de la gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République dont vous dépendez