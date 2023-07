Arnaque à l’assurance : un couple aurait déclaré 360 faux sinistres pour un préjudice de 190 000 euros

L’homme a été écroué et sa compagne a été remise en liberté. (AJEL / Pixabay)

Soupçonné d’escroquerie au préjudice de compagnies d’assurances et d’établissements bancaires, un couple de quadragénaires a été interpellé à Toulon (Var), mercredi 5 juillet 2023. L’homme, qui aurait reconnu les faits, a été placé en détention provisoire et sa compagne a été remise en liberté.

Un couple a été interpellé et placé en garde à vue mercredi 5 juillet 2023 à Toulon (Var). Âgés de 47 et 49 ans, cet homme et cette femme sont soupçonnés d’escroquerie au préjudice de compagnies d’assurances et d’établissements bancaires. Il leur est notamment reproché de fausses déclarations de sinistres réalisées ces dix dernières années, rapporte Nice-Matin .

Au total, 360 faits ont été recensés, pour un préjudice total estimé à 190 000 euros. Un signalement a également été réalisé par la Banque de France concernant 45 000 euros de chèques sans provision.

L'homme écroué

Pour parvenir à leurs fins, les suspects auraient ouvert plusieurs comptes bancaires, en utilisant parfois de fausses identités, et auraient souvent profité des autorisations de découvert. Après l’interpellation des suspects, une perquisition a été menée et a permis de saisir des documents bancaires et des cartes de paiement.

Entendu par les enquêteurs en garde à vue, l’homme aurait expliqué être le seul fautif et aurait tenté de disculper sa compagne. Selon ses explications, il serait un adepte des jeux d’argent et aurait agi car il est endetté. Il a été placé en détention provisoire alors que sa compagne a été remise en liberté.