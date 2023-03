Argent : quelle femme auriez-vous été dans les années 60 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - argent et compte bancaire des femmes)

Cet article-fiction dresse le portrait de plusieurs femmes que nous appellerons Paulette, Annie et Christiane, qui, de par leur expérience des contraintes financières du début des années 60, ressemblent à bon nombre de femmes de la société française de l'époque, aspirant à plus d'indépendance financière et d'émancipation économique. Plongez dans l'histoire de trois femmes aux destins très communs et trouvez celle que vous auriez pu être.

Paulette, la mère au foyer

Paulette avait 30 ans en 1964. Mariée depuis quelques années, elle élevait ses deux enfants et s'occupait de l'intendance et de l'entretien du foyer. Pour qu'elle puisse acheter le nécessaire au bon fonctionnement de la maison (marché alimentaire, vêtements…), son époux lui remettait une somme en espèces toutes les semaines, que la professeure d'histoire contemporaine Sylvie Chaperon qualifie de «sorte de rémunération de la maternité» (1). En cas de besoin imprévu, Paulette devait réclamer un supplément à son mari, puiser dans ses économies précédentes ou patienter jusqu'au versement suivant.

-> Un talent de comptable éprouvé à domicile : elle était devenue une vraie gestionnaire sans le savoir, prête à participer officiellement au suivi des comptes et au budget du couple.

Aujourd'hui, le cas de Paulette est toujours d'actualité car il existe encore une part des femmes n'ayant pas droit à une retraite à taux plein, du fait d'emplois à temps partiel et de ruptures de carrière.

Annie, l'artiste entrepreneuse

Annie était une artiste et avait choisi, après ses études aux Beaux-Arts terminées en 1962, de dispenser des cours de peinture pour enseigner les différentes techniques sur toile. Elle avait des élèves réguliers qu'elle recevait chez elle dans une pièce aménagée en atelier.

Chaque soir, elle se disait qu'elle avait de la chance de pouvoir gérer son activité en toute liberté par rapport à ses amies mariées qui dépendaient beaucoup de leur mari pour les questions financières. Comme l'écrit Sylvie Chaperon au sujet de la période : «Du point de vue du droit, il valait mieux être une femme célibataire.»

-> La bonne nouvelle pour combiner la vie conjugale et la vie professionnelle : l'ouverture d'un compte bancaire en toute autonomie, allait permettre à toutes les épouses d'oser exercer une activité professionnelle en leur nom, sans autorisation préalable de leur mari.

L'histoire d'Annie rappelle les femmes d'aujourd'hui qui doivent, se constituer une épargne pour préparer leur avenir, d'autant plus quand elles sont seules ou en charge d'une famille monoparentale.

Christiane, l'épouse confiante

Christiane s'est mariée le 1er juillet 1963 et hérita un an après d'une maison de campagne et d'un pécule de la part d'un proche décédé. Eloignée des affaires et peu curieuse de nature, elle n'eut pas l'occasion de connaître le montant exact de son dû, qui se confondit naturellement avec le patrimoine qu'elle détenait avec son mari, lequel administrait historiquement les biens du couple acquis en commun.

-> Heureusement, un système plus équitable et transparent était imminent : des comptes bancaires individuels pour les femmes mariées allaient être créés et clarifier ainsi, par de nouveaux régimes matrimoniaux, la répartition de l'argent entre époux.

Le parcours de Christiane résonne avec le vécu de beaucoup de femmes contemporaines qui sont moins en charge de la gestion du patrimoine familial que leur conjoint. L'absence de vision ou l'intérêt moindre porté à l'investissement constitue un risque en cas de séparation ou de veuvage.

A savoir En synthèse Loi de juillet 1965, un tournant pour la vie des femmes : en réformant les régimes matrimoniaux, elle modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat : les femmes ont le droit de gérer leurs biens propres et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.

« Présentée comme "révolutionnaire" par les médias de l'époque, sa portée s'inscrit dans un contexte de modernisation de la société qu'incarnent les événements de mai 1968 », comme l'écrit l'historienne Sabine Effosse en 2021. (2)

Ces histoires inspirées de témoignages réels retracent le chemin de ces femmes qui allaient enfin accéder à l'indépendance financière grâce à la loi du 13 juillet 1965. Le 8 mars est l'occasion de saluer leur ténacité, qui les a menées à la gestion de leurs finances personnelles et à l'entrepreneuriat. La route est longue, d'autant plus que les femmes doivent prendre conscience que cette liberté acquise va aussi dans leur intérêt personnel et financier à plus long terme.

(1) MadameFigaro.fr

(2) L'émancipation bancaire des femmes en France : l'affaire d'un siècle - Finance&Gestion (finance-gestion.com)

Autre sources : INA