Argent : Les pièces de un et deux centimes d'euro pourraient bientôt disparaître

Jugées trop coûteuses à produire et insuffisamment utilisées, les pièces de 1 et 2 centimes d'euro pourraient disparaître de la circulation en 2020 sur proposition de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. Les associations de consommateurs craignent un possible effet inflationniste dû au phénomène d'arrondi.

Les jours des pièces « rouges » sont peut-être comptés. La présidente allemande de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, souhaite retirer de la circulation les pièces de 1 et 2 centimes d'euros, rapporte BFMTV ce mercredi 29 janvier. Une mesure qui pourrait prendre effet dès 2020.

Des pièces coûteuses à frapper et à transporter

D'après les informations du Süddeutsche Zeitung, qui révèle l'information, ces très petites pièces posent de multiples problèmes. Leur comptage coûterait cher, tout comme leur transport.

Elles seraient aussi très coûteuses à produire : environ 1,2 centime dépensé pour une seule pièce de 1 centime. Selon les estimations de la Commission européenne, depuis le passage à l'euro fiduciaire en 2002, la frappe des pièces de 1 et 2 centimes aura coûté environ 1,4 milliard d'euros aux pays de la zone euro.

Un effet inflationniste redouté

Une majorité de citoyens seraient d'ailleurs favorables à la disparition des pièces de 1 et 2 centimes, selon la Banque Centrale Européenne, qui avance pour cela les conclusions d'une enquête réalisée en 2018. Les Français se prononcent pour la suppression de ces pièces à 58 %.

Interrogé par Moneyvox en octobre 2019, le ministère de l'Économie a qualifié le projet de « légitime, compte tenu de l'évolution des usages et du coût associé », mais il s'inquiète en revanche d'une possible « réaction négative » du grand public. L'effet d'arrondi, plus souvent à la hausse qu'à la baisse, laisse en effet craindre une inflation des prix.