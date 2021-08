Argent de poche : 5 règles à respecter

Quelles règles faut-il respecter lorsque l'on donne de l'argent de poche à son enfant ?( Crédits : Pexels)

Beaucoup de parents font le choix de donner de l'argent de poche à leurs enfants, une pratique relativement courante qui présente de nombreux avantages, pour peu que l'on fixe quelques règles qui permettront à l'enfant de sa familiariser avec l'argent et d'apprendre la valeur des choses, tout en encourageant son autonomie. Découvrez dans cet article 5 règles à respecter en matière d'argent de poche pour que votre enfant puisse en retirer tous les bénéfices sans que cela tourne au conflit ou au marchandage.

Adapter la somme à l'âge de l'enfant

C'est sans doute évident mais il est bon de rappeler que le montant de la somme versée à votre enfant dépendra de vos moyens bien sûr mais aussi et surtout de son âge et de sa maturité.

Quelques pièces suffiront amplement en primaire. L'argent de poche, même avec un montant très faible, procure à l'enfant qui le reçoit un grand sentiment de liberté et stimule son autonomie. Vous pourrez augmenter ensuite le montant avec l'âge de votre enfant, en prenant bien sûr en compte sa capacité à gérer ses sous et à se montrer raisonnable dans ses dépenses. Attention toutefois à ne pas augmenter trop souvent le montant de l'argent de poche versé. Mieux vaut privilégier une revalorisation annuelle ou par tranche d'âge. Pas question de modifier la somme reçue tous les mois ! L'enfant a besoin de régularité et de visibilité pour anticiper ses dépenses et construire son budget.

Évidemment, on n'attendra pas d'un très jeune enfant qu'il bâtisse un budget semestriel et mette ses sous de côté. Il peut donc être judicieux pour les tout-petits de donner de très petites sommes fréquemment (toutes les semaines), en liquide pour que cela paraisse plus concret. Les sommes seront plus importantes ensuite, versées mensuellement ou trimestriellement, par virement si cela est plus pratique pour vous.

Le montant de l'argent de poche dépendra aussi de ce que l'enfant doit financer avec ses propres sous. Si vous lui donnez de l'argent dès qu'il sort avec ses copains au cinéma ou que vous lui offrez livres et jeux vidéo quand il en fait la demande, inutile de lui donner beaucoup d'argent de poche. En revanche, si c'est à lui de financer toutes ses sorties et tous ses achats plaisir, il faudra sans doute se montrer un peu plus généreux.

Ne pas exiger de contreparties

Là encore, cela peut sembler évident mais l'argent de poche doit être un don désintéressé, sans aucune contrepartie. Sinon, il ne s'agit plus d'argent de poche mais d'une rétribution ou d'une récompense.

On se gardera donc bien de verser de l'argent de poche à son enfant quand il a une bonne note ou qu'il a rangé sa chambre. Mieux vaut le féliciter, et si vous voulez vraiment marquer le coup, lui offrir un petit cadeau. Si vous lui donnez des sous quand il a une bonne note, l'argent de poche pourrait être associé à quelque chose qui est fondamental pour lui et à laquelle il vaudrait mieux qu'il associe de la fierté et du plaisir plutôt qu'un billet. Cela ne le motivera pas beaucoup non plus (ou tout du moins la motivation ne durera qu'un temps) car on rechigne tous à faire certaines tâches au travail pour lesquelles on est pourtant payé. Quant aux tâches ménagères, mieux vaut les associer au plaisir de rendre service et à la nécessité de prendre sa part qu'à l'argent. Surtout que votre enfant pourrait bien ensuite refuser de faire quoi que ce soit s'il ne touche pas par la suite une rétribution.

Ne pas faire d'avance

Autre règle fondamentale à laquelle il ne faut pas déroger : le versement de la même somme à date fixe. Pas question en effet de faire d'avance ou de faire crédit. En procédant ainsi, vous ne pourrez pas inculquer à votre enfant les notions d'épargne ou de budget.

En donnant toujours la même somme à date fixe (sans avance et sans retard), votre enfant aura une visibilité sur son budget et sera à même de planifier un achat conséquent. Par exemple, il pourra anticiper le fait qu'il faut qu'il économise 3 mois d'argent de poche pour s'offrir ce jeu qu'il aime tant. Il apprendra ainsi la valeur des choses et aura beaucoup de plaisir à s'acheter ce jeu pour lequel il aura patienté. C'est le meilleur moyen de lui apprendre à transformer la frustration en patience puis en satisfaction. C'est aussi le moyen de lui apprendre à arbitrer et à faire des choix. Préfère-t-il dépenser tout de suite ses sous en petites voitures ou économiser quelques mois pour s'offrir le circuit de ses rêves pour faire rouler celles qu'il a déjà ?

Définir clairement les règles sur l'utilisation de l'argent

Il sera également important, pour éviter tout conflit par la suite, de définir clairement avec votre enfant à quoi cet argent de poche doit servir. En effet, au moment où vous définirez le montant et la date du versement, il sera bon également de lui préciser à quoi son argent de poche doit servir. Tout l'enjeu est de lui dire précisément ce que vous attendez qu'il fasse de cet argent, tout en lui laissant suffisamment d'autonomie et de liberté. Le but n'est évidemment pas qu'il vous demande avant chaque achat si celui-ci est autorisé ou non. Vous devrez donc à la fois lui dire ce que vous continuerez à payer et ce qu'il devra financer lui-même, mais aussi ce que vous ne voulez pas qu'il achète (par exemple des jeux sur smartphones), ce qu'il a le droit d'acheter s'il vous en a parlé avant (par exemple des jeux sur consoles), et ce qu'il peut acheter sans même vous demander votre avis (par exemple des livres et bandes dessinées).

Une bonne utilisation de son argent, lorsque les sommes commencent à être importantes, passe par la création d'un budget. Dès la fin du collège, vous pouvez lui demander de construire un budget prévisionnel et même l'élaborer avec lui !

Faire confiance à son enfant

Enfin, lorsque les règles sont posées et que votre enfant les a bien comprises, c'est le moment à partir duquel la confiance doit s'installer. Ne surveillez pas sans cesse votre enfant. Vous pouvez tout de même le rappeler à l'ordre si vous constater qu'il ne respecte pas les règles établies. Mais il est important aussi de le laisser libre et de respecter son autonomie. Il fera sans doute des erreurs, regrettera des achats, mais c'est aussi comme cela que l'on apprend !