Argent : ces ministères dans lesquels les 10 fonctionnaires les mieux payés gagnent plus que le président

(Crédits photo: © dbrnjhrj - stock.adobe.com)

Dans son dernier rapport annuel, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique a passé au crible les salaires les plus élevés dans les ministères. Une étude qui n'est pas sans surprises.

Vous pensiez que le président de la République et son Premier ministre étaient les mieux payés au sein de la fonction publique ? Un rapport publié à la mi-décembre 2023 par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (Dgfafp) démontre que ce n'est pas le cas. Ce sont ainsi 6 ministères dans lesquels le salaire moyen des 10 fonctionnaires les mieux payés dépasse celui d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier.

Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et de l'Economie sur le podium

Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, l'Etat est obligé de communiquer les informations nécessaires à l'établissement d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Etabli par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, ou Dgfafp, ce document permet notamment de prendre connaissance du niveau de salaire moyen des 10 fonctionnaires les mieux rémunérés au sein de chaque ministère

Dans le dernier rapport annuel de la Dgfafp, publié mi-décembre 2023, arrivent ainsi en tête le ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer. Les 10 fonctionnaires les mieux payés y gagnent en moyenne 2 700 891 euros par an, soit une moyenne mensuelle de 22 507 euros par personne. En seconde position, arrive le ministère de la Transition écologique avec 2 478 723 euros par an, soit 20 656 euros par mois. Et en troisième place, le ministère de l'Economie et des Finances affiche une moyenne annuelle de 2 400 406 euros, soit 20 003 euros par mois.

A lire aussi: Votre niveau de revenu ou de patrimoine vous fait-il entrer dans la catégorie des "riches" ?

Les 6 ministères où les fonctionnaires les mieux payés gagnent plus qu'Emmanuel Macron

Le salaire du président de la République, Emmanuel Macron, est de 16 039 euros brut par mois, tout comme celui du Premier ministre, Michel Barnier. Avec un tel niveau de rémunération, les deux hommes politiques arrivent derrière plusieurs ministères selon les données de la Dgfafp. En plus des ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et de l'Economie, trois autres ministères, soit six au total, affichent un salaire brut moyen supérieur pour les 10 fonctionnaires les mieux payés en leur sein.

En effet, les 10 fonctionnaires ayant le plus haut niveau de rémunération au sein du ministère de la Justice gagnent en moyenne 17 718 euros par mois. Ceux-ci sont suivis de près par les services du Premier ministre (16 782 euros par mois) et par le ministère des Armées (16 437 euros par mois), qui n'est pas le ministère où la moyenne est la plus élevée, contrairement aux chiffres communiqués dans le rapport provisoire de la Dgfafp.

Les ministres et les secrétaires d'Etat moins bien payés que les fonctionnaires les mieux rémunérés dans les ministères

Certains ministères affichent des moyennes pour les 10 rémunérations les plus hautes inférieures aux salaires d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier. Néanmoins, les données indiquées dans le rapport sur l'état de la fonction publique démontrent que les ministres et les secrétaires d'Etat sont, quant à eux, moins bien payés, en comparaison avec les soldes les plus importantes. Ils gagnent respectivement 10 692 euros et 10 159 euros bruts par mois.

Au sein des ministères sociaux (Travail, Santé et Solidarités), le salaire brut moyen pour les 10 fonctionnaires les mieux payés est par exemple de 14 891 euros. Au final, le ministère le moins généreux en termes de rémunération est celui de l'Europe et des Affaires étrangères. Le top 10 des fonctionnaires qui y travaillent gagnent en moyenne 1 495 864 euros par an, soit une moyenne par mois de 12 465 euros brut.