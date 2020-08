Après un reportage de TF1, une boulangerie bretonne enregistre 1200 commandes de Kouign Amann

Ces commandes ont été réalisées en l'espace d'un jour et demi sur le site internet de cette boulangerie de Douarnenez.

La commune de Douarnenez (Finistère) est connue pour être le berceau historique du Kouign Amann. Cette fameuse pâtisserie bretonne composée de pâte à pain, de beurre et de sucre est le produit phare de la boulangerie des Plomarc'h depuis deux générations. C'est donc tout naturellement que les caméras de TF1 ont fait appel à cette boulangerie pour réaliser un reportage sur la gastronomie bretonne mi-juillet.

On peut dire que les images montrant les Kouign Amann de Thierry Lucas à leur sortie du four ont mis l'eau à la bouche de nombreux téléspectateurs. Après la diffusion de l'émission, le site internet de la boulangerie a vu le nombre de ventes exploser avec pas moins de 1200 commandes en 36 heures. Ce trafic inhabituel a même fait «planter» le site de la boulangerie. «On s'est dit c'est la catastrophe, les commandes tombaient, tombaient, tombaient», explique Thierry Lucas le gérant de la boulangerie à France Bleu Finistère.

Le nombre de demandes a rapidement submergé les capacités de production de cette boulangerie où travaillent 15 personnes. Pour pouvoir satisfaire tous les amateurs de Kouign Amann, le site internet a donc été clôturé temporairement.

Le site internet ferme une deuxième fois pour répondre à la demande

Aujourd'hui les gérants ne s'expliquent pas cet engouement soudain pour leurs produits. En effet la boulangerie a déjà été le sujet de plusieurs reportages dans «La meilleure boulangerie de France» sur M6 ou le journal de 13h sans pour autant que cela ait un effet significatif sur le nombre de commandes.

Le Kouign Amann est un produit idéal pour la vente en ligne car il se conserve bien malgré le transport. «Le Kouign Amann est un produit très stable, il peut rester trois semaines sans bouger», explique au Figaro la gérante de la boulangerie. « Habituellement nos ventes augmentent pendant la période estivale mais dans des dimensions moindres que cette année. Nous en vendons aussi particulièrement à Noël et pendant le Black Friday ou nous faisons une opération Kouign Friday», ajoute-t-elle.

Lundi, le site internet de la boulangerie des Plomarc'h permettait de nouveau aux amateurs de pâtisserie bretonne de réaliser des commandes en ligne. Mais les gérants ont dû le fermer une nouvelle fois mardi dans l'après-midi car les commandes reprenaient de plus belle. Les gourmands qui n'ont pas pu se procurer de Kouign Amann pourront retenter leur chance lundi 24 août, comme l'indique le site de la boulangerie.