Alors que l'année 2021 a été une année record en termes de ventes immobilières, l'année 2022 s'annonce différente. Les investissements des Français devraient plutôt se concentrer sur les travaux de rénovation de leurs biens.

Après un record de transactions, les rénovations semblent suivre / iStock-cmspic

L'année 2021, une année faste pour l'immobilier

Poussé par des taux d'emprunt historiquement bas, le marché immobilier français a connu une année particulièrement faste en 2021. Les ventes ne se sont en effet jamais aussi bien portées avec un record de 1,2 million de transactions. Plus encore, pour Alain Tourdjman, directeur du département Etudes et Prospective du groupe BPCE, ce record a par ailleurs été suivi par un autre : le taux de rotation du parc immobilier. Il a en effet dépassé la barre historique des 3% pour la première fois. En clair, l'année 2021 a été on ne peut plus dynamique que cela soit en termes de ventes de biens dans le neuf que dans l'ancien. Il faut dire que depuis 2020, les confinements successifs ont provoqué différentes réactions de la part des ménages français vis-à-vis du marché immobilier. Par crainte de l'avenir, les Français ont tellement épargné que les nombreux supports d'épargne ont atteint des niveaux record, permettant à beaucoup de personnes de constituer un apport significatif en vue d'un achat. Et l'envie de bénéficier d'un cadre de vie plus vert et plus agréable, à motiver les acheteurs à orienter leur choix d'acquisition vers des marchés situés en zones périphériques des grandes villes, mais également le long du littoral atlantique et méditerranéen tout comme à la campagne. Cet appétit féroce pour l'achat immobilier se retrouve d'ailleurs dans un autre chiffre : 63%. C'est le pourcentage des Français qui affirmaient en 2021 que la pierre est de loin le placement le plus attractif.

2022 pourrait bien être placé sous le signe des travaux

Alors, après une année 2021 aussi dynamique, quid de 2022 ? Cette nouvelle année pourrait bien être différente de la précédente. Certains indicateurs auraient même envoyé plusieurs signaux en ce sens dès la fin d'année dernière, puisque le nombre de projets d'achat sur les résidences principales a commencé à baisser en novembre 2021. Il faut dire que les nouvelles conditions d'octroi de crédit immobilier ont franchement resserré l'étau autour de certaines catégories d'acheteurs, à commencer par les ménages aux revenus modestes, les plus de 55 ans de même que certains primo-accédants. Pour autant, l'année 2022 devrait connaître une embellie sur le marché de la rénovation cette fois. Après une année record en ventes, place donc à une année record en travaux. Une étude du groupe BPCE démontre à cet égard que non moins de 80% des propriétaires planifient de réaliser et de faire réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement de leur bien dans un laps de temps de 5 ans à peine. 39% des propriétaires envisagent de faire réaliser des travaux d'isolation thermique et 70% souhaitent lancer des travaux d'agrandissement et d'aménagement intérieur ou extérieur... En 2022, les Français ont ainsi l'air d'avoir envie d'améliorer leur confort de vie, de rehausser le standing de leur bien immobilier, de le maintenir en bon état voire de le valoriser.