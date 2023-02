Après la découverte des tiny houses, ces petites maisons en bois montées sur remorque, les Français vont maintenant accueillir un nouveau type d’habitat dans le paysage immobilier : les maisons pliables ! Vendues à partir de 20 000 euros, les maisons pliables se montent en seulement une heure. Une idée commercialisée par la société toulousaine Little Giant Modular, qui existe déjà en Chine.

Après les tiny houses, les maisons pliables !

Devenir propriétaire à moindre coût

Grâce à Little Giant Modular, les foyers les plus modestes peuvent désormais devenir propriétaires à moindre coût. Créée par Patrick Barrière, l’entreprise toulousaine propose des maisons pliables de 35 mètres carrés. Pour installer la maison, il faut seulement une heure. Ces maisons pliables sont commercialisées depuis janvier 2023 et pourraient bien intéresser des associations ou des collectivités en cas de besoin d'hébergement d’urgence. Le premier prix est de 20 000 euros. Pour cette somme, les clients reçoivent la maison sans aucun équipement. Mais pour 35 000 euros, la maison de 35 mètres carrés est entièrement équipée. « Vous avez une cuisine aménagée avec un frigo, deux plaques de cuisson à induction, un évier, un robinet mitigeur et un micro-ondes », explique Patrick Barrière. Le logement possède également un lavabo, une cabine de douche, des toilettes. Mais aussi une chambre d’environ 10m2, une pièce à vivre et une climatisation réversible.

Des options supplémentaires

Les clients ne sont pas obligés de se limiter à une maison de 35 mètres carrés. En effet, il est tout à fait possible d’acheter plusieurs maisons et de les monter accolées l’une à l’autre en installant un sas entre elles. Dans ce cas, il faudra donc compter entre 50 000 et 60 000 euros pour obtenir une maison de 70 mètres carrés. Les clients peuvent ajouter d’autres options à leur logement, comme une façade en verre. Ils peuvent remplacer le PVC original par du parquet par exemple ou encore repeindre les murs dans n’importe quelle couleur.

Une isolation suffisante ?

Patrick Barrière précise que les murs de ces maisons sont composés de trois couches : de l’acier galvanisé peint pour l’extérieur, de l’aluminium peint pour l’intérieur et du polystyrène extrudé au milieu qui sert d’isolant. Par ailleurs, l’isolation phonique est la même que pour des maisons traditionnelles. Cependant, pour répondre aux nouvelles normes thermiques, les futurs propriétaires devront avoir recours aux services d’un plaquiste. « Il faut prévoir 1 000 €/m2 soit 35 000 € pour une maison de 35 m2. Malgré ce coût supplémentaire, nos maisons restent moins chères que celles sur le marché classique », précise le fondateur de l’entreprise.

Les démarches à effectuer

Pour se procurer une maison pliable, les clients doivent déposer un permis de construire. Dans les zones côtières et en Outre-Mer, les maisons sont obligatoirement ancrées dans le sol en raison du risque de tempête. Les maisons étant directement importées de Chine, il faut attendre entre cinq et six mois pour les recevoir. La société italienne MADi propose aussi des maisons pliables, qui nécessitent deux jours de travaux pour être entièrement fonctionnelles.