Une nouvelle étiquette va être apposée sur les produits alimentaires vendus en grande surface : le Planet-score. Elle doit permettre au consommateur d'évaluer l'impact environnemental de ses achats.

Après le Nutri-score, voici le Planet-score / iStock-SDI Productions

Le Planet-score s'invite dans les rayons des supermarchés

Un label qui répond à des attentes de la part des consommateurs

Depuis le 4 novembre, un nouvel étiquetage est apparu sur certains produits alimentaires vendus par les enseignes de la grande distribution. Baptisé Planet-score, le label a pour optique d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs achats. A l'image du Nutri-score qui informe sur la qualité nutritionnelle plus ou moins élevée des produits alimentaires, le Planet-score dresse un classement allant de A à E, complété par un code couleurs allant du vert au rouge. La classification s'appuie sur plusieurs critères tels que le mode d'élevage, le bien-être animal, le type d'agriculture - conventionnelle ou biologique -, l'usage ou non de pesticides ou encore l'impact sur la biodiversité et le climat. Proposé par l'Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation biologique (ITAB), Planet-score permet ainsi d'aguiller ses achats en prenant en considération leur impact sur la planète. Si pour l'heure, l'étiquette Planet-score se retrouve uniquement sur quelques produits vendus en ligne, elle sera à terme déployée sur ceux vendus dans les rayons de supermarché cette fois.Ce nouveau label semble ainsi répondre à une attente de la part des consommateurs français qui, d'après une enquête du Ministère de l'Ecologie, sont 78% à affirmer ne pas disposer de suffisamment d'informations sur l'empreinte écologique et environnementale des produits alimentaires qu'ils achètent. Plus encore, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir affirme que selon un sondage réalisé en septembre dernier, 87% des personnes interrogées indiquent que le label Planet-score serait de nature à fortement influencer leurs prochains achats. Pour Sabine Bonnot, en charge du label au sein de l'ITAB "Avec le Planet-score nous pouvons évaluer tout type de produits, des produits d’origine végétale, animale ou des produits transformés. Les calculs sont complexes. Par exemple pour une pizza vendue au supermarché, on prendra notamment en compte pour chaque ingrédient utilisé à la fois son origine, les pratiques d’élevage ou de production, le temps passé en extérieur pour les élevages... Pour pouvoir faire les calculs, nous avons ainsi besoin de la composition de la recette, des cahiers des charges respectés, du mode de production des légumes (en serre chauffée ou pas), du mode de transport éventuel par avion, etc..". A l'image du label Nutri-score, le label Planet-score n'est pour l'heure adopté que par quelques professionnels de l'agro-alimentaire, essentiellement ceux qui commercialisent des produits bio. Mais pour Jacques Fleury, de l'association UFC Que Choisir, les groupes industriels vont être contraints d'y passer également : "Les grands industriels vont agir aussi c’est sûr ! La force du consommateur est indéniable, elle fait avancer les choses sur la qualité des produits et ça on l’a déjà vu avec le label Nutri-score ! ". En effet, pour l'heure, seulement huit enseignes de la grande distribution ont lancé l'étiquetage Planet-Score et une petite trentaine de groupes de l'agro-alimentaire ont rejoint l'initiative. Mais les choses devraient évoluer rapidement et Planet-Score pourrait bien se retrouver sur la majorité des produits achetés dans les rayons des supermarchés.