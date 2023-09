Après des travaux illégaux, ce châtelain va devoir tout démolir

Le propriétaire d’un château va devoir démolir les travaux lancés dans son château inscrit au titre des Monuments Historiques, en Moselle, sans l’aval de la direction régionale des affaires culturelles.

La vie de château en fait rêver plus d’un mais la rénovation de ce type de biens vire souvent au casse-tête, surtout s’ils sont inscrits au titre des Monuments Historiques . Le propriétaire du château de Roussy-Comté, en Moselle (57), en a fait les frais.

Il a supprimé des cloisons, créé des terrasses, posé du carrelage et des fenêtres en PVC, détruit une porte cochère en bois, bouché des ouvertures avec des parpaings dans ce château construit entre le 15e et le 18e siècle, inscrit au titre des Monuments Historiques en 1997. Il aurait toutefois réalisé ces travaux sans avoir obtenu l’accord de la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Or, ces travaux seraient non conformes pour un édifice inscrit Monument Historique.

Pas moins de 200.000 euros de travaux

Le propriétaire âgé de 81 ans avait fait don du château à ses 5 enfants qui étaient tous poursuivis par le tribunal judiciaire de Thionville pour réalisation de travaux sans déclarations sur l’édifice acquis en 1991 par leur père et pour destruction de patrimoine archéologique. Ils ont été relaxés mais leur père lui a été condamné le 25 septembre à remettre le château en l’état et à démolir les travaux entrepris, dans un délai d’un an, sous surveillance de la Drac et d’un maître d’œuvre. En cas de refus, il risque une amende de 50 euros par jour de retard.

Le jour du procès pourtant, il assurait avoir demandé et obtenu des autorisations pour des modifications lors de l’acquisition du château. Mais le tribunal assène qu’avec l’inscription du château aux Monuments Historiques en 1997, les règles ont changé. La démolition des travaux effectués ne coûterait pas moins de 200.000 euros selon des experts, cités par Le Républicain Lorrain .