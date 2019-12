Après des fusillades, Airbnb prend des mesures pour protéger ses utilisateurs aux États-Unis

Lors de la soirée d'Halloween, 5 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade en Californie dans un logement de location référencé sur la plateforme.

Rassurer les utilisateurs... Et les futurs actionnaires. Alors qu'Airbnb doit entrer en bourse l'année prochaine, la firme technologique fait face à une année difficile pour sa réputation. Elle s'apprête finalement à prendre des mesures pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, rapporte le Wall Street Journal.

Airbnb se heurte en effet à la question qui ronge les plateformes uberisées: dans quelle mesure sont-elles responsables des mauvais comportements, et parfois des crimes que commettent les individus en utilisant leurs services?

En novembre dernier, Airbnb avait déjà annoncé l'interdiction des «party housing», c'est-à-dire des soirées dans les appartements ou maisons qu'elle permet de louer, après une soirée d'Halloween marquée par une fusillade dans une propriété d'Orinda (Californie). Cette fête avait été promue par le locataire comme une «soirée Airbnb» sur les réseaux sociaux ; une centaine de personnes s'y étaient invitées. Dix personnes avaient été touchées et cinq avaient succombé à leurs blessures.

Brian Chesky, CEO de Airbnb, avait dans la foulée réagi en annonçant la mise en place d'une «hotline» destinée aux voisins et un meilleur suivi des réservations «à risque». Une hotline destinée aux responsables municipaux sera également mise en place. «Nous devons faire mieux, et nous allons le faire», avait-il assuré. Airbnb a précisé au Wall Street Journal que 150 millions de dollars seraient consacrés au renforcement des mesures de sécurité. Au cours des six derniers mois, ce sont au total 42 personnes qui auraient été visées par des tirs d'armes à feu dans une location Airbnb, dont 17 mortellement.

Les utilisateurs pourraient, dans les pays où cela est envisageable, être obligés de fournir un document d'identité officiel. Le challenge sera alors celui de la vérification d'identité: «Comment peut-on faire coïncider l'identité des gens en ligne, et leur identité hors-ligne?» a soulevé Margaret Richardson, vice-présidente «en charge de la confiance» pour Airbnb. La firme américaine a en outre tenu à indiquer que moins de 0,05% de ses réservations faisait l'objet de signalements pour un «problème de sécurité».

Un enjeu pour les plateformes technologiques

Reste qu'Airbnb ne peut informer les utilisateurs si un locataire ou un propriétaire a un casier judiciaire chargé - c'était notamment le cas du locataire de la propriété d'Orinda et de plusieurs de ses invités. Devant la justice, la plateforme a donc toujours pris le parti de décliner toute responsabilité dans les comportements illégaux de ses utilisateurs, à l'instar d'autres entreprises technologiques comme Facebook ou Amazon. Une position que les législateurs questionnent de plus en plus. En novembre, Uber a perdu sa licence à Londres, les autorités ayant estimé que les garanties de sécurité étaient insuffisantes.

Une pression qui n'épargne pas Airbnb. Plusieurs maires américains tentent eux aussi d'intervenir sur les locations Airbnb, en limitant le nombre de personnes autorisées par exemple. La plateforme assure de sa pleine et entière coopération afin de ne pas entacher la confiance de ses utilisateurs ainsi que sa réputation. Selon Crunchbase, à quelques mois de son entrée en bourse, elle est évaluée à 35 milliards de dollars.