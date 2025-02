Après avoir rénové une maison abandonnée ils veulent payer un loyer, les propriétaires refusent

Une famille a rénové un logement abandonné, sans autorisation, et demande aujourd'hui à payer un loyer. (illustration) (Rene Asmussen / Pexels)

Un couple et ses huit enfants se sont installés illégalement dans une maison abandonnée depuis près de vingt ans, à Poitiers (Vienne). Ces derniers mois, la famille a nettoyé et rénové la bâtisse construite en 1928, sans que les propriétaires n'interviennent, relatent nos confrères de La Nouvelle République . Murs, parquets... tout a été remis à neuf tandis que les moisissures ont disparu. Les occupants ont également installé une nouvelle cuisine, une douche, et paient eux-mêmes l'eau et l'électricité.

Des héritiers qui ne s'entendent pas

La famille, d'origine roumaine, s'était retrouvée à la rue en 2024 après la perte d'emploi du père, installé en France depuis dix-huit ans. Après avoir vécu dans son van, le couple a décidé de « squatter » la maison laissée à l'abandon par les quatre héritiers des anciens propriétaires, décédés.

Mais depuis l'été dernier, l'homme a retrouvé un travail et souhaite régulariser la situation en payant un loyer. Ce que refusent deux des quatre successeurs indivisaires. Ces derniers avaient d'ailleurs entamé des démarches pour faire expulser la famille et réclament toujours son départ. Pourtant, aucune décision sur le sort de la maison ne semble être prise par les propriétaires, incapables de s'entendre, et qui ont laissé le logement se dégrader au fil du temps