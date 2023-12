APL et immigrés: le mouvement HLM s’indigne de la mise en place d’une «préférence nationale»

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, la nouvelle loi Immigration est une «faillite morale» qui poussera vers la rue des milliers de personnes.

Elle n’a pas tardé à réagir. Au lendemain de l’adoption du projet de loi Immigration, Emmanuelle Cosse , présidente de l’Union sociale pour l’habitat ( USH ), a diffusé un communiqué pour souligner l’indignation du monde HLM après le vote par le Parlement . «La Première ministre et le gouvernement ont choisi de soutenir un texte de loi dangereux, très éloigné des principes de la République française, de l’esprit de progrès et de l’idée d’un accueil exigeant mais juste qui devraient guider l’action publique» , peut-on notamment y lire.

En cause: les restrictions visant les étrangers pour pouvoir prétendre aux APL (Aide personnalisée au logement). Rappelons qu’avec ce texte, un étranger en situation régulière qui ne travaille pas, devra justifier de 5 ans de résidence sur le sol français pour bénéficier de cette aide. Les étrangers qui travaillent, eux, pourront toucher ces APL après seulement trois mois. Ces restrictions ne seront pas applicables aux étudiants étrangers, ni aux réfugiés ou aux titulaires de carte de résident.

Faillite morale

«Nous, acteurs du logement social, nous défendons l’accès au logement de toutes et tous, sans distinction », rappelle le communiqué de l’USH, estimant que «les APL sont un outil de droit pour les ménages les moins favorisés» . «Cette loi dure, déshonorante pour celles et ceux qui l’ont conçue et votée, qui fait de la préférence nationale un principe désormais inscrit dans notre droit, est une faillite morale, portée par le Président de la République, la Première ministre et le Gouvernement» , estime Emmanuelle Cosse.

Selon ces professionnels du logement social, ces mesures vont déboucher sur la mise à la rue de milliers de personnes, en jetant «ces ménages dans les mains des marchands de sommeil» ou en poussant à la création de bidonvilles. La fondation Abbé-Pierre des Hauts-de-France avait elle aussi dénoncé l’adoption de ce texte. Isabelle Fourot, directrice régionale de l’association, soulignait dès hier l’irruption de la préférence nationale dans la distribution des prestations sociales en estimant que «c’est à la fois très triste et terrible» .

J.-B. L.