Anne Hidalgo fait passer pour des HLM des logements loués aux classes moyennes

Cette astuce a permis à la maire de Paris de revendiquer jusqu'à 43.000 créations de HLM depuis son élection et de renflouer partiellement les caisses de la ville.

Construire plus de HLM.Anne Hidalgo, candidate à sa réélection à la mairie de Paris, veut atteindre «30% de logements sociaux en 2030». Depuis son élection en 2014, la maire socialiste revendique la création de 43.000 HLM (plus de 7000 par an) dans la capitale. Seulement 25.000 (environ 58%) sont cependant de «vrais» logements sociaux, rapporte le Canard enchaîné.

Les autres (18.000) sont en réalité des logements intermédiaires, occupés par les classes moyennes, que la mairie a revendus à des bailleurs sociaux, selon le journal satirique. Une fois acquis, ils ont été rebaptisés «HLM» par lesdits bailleurs. Problème: les occupants (enseignants, ingénieurs, médecins...) affichent des revenus trop élevés pour prétendre à l'occupation d'un logement social. «Ce procédé est totalement légal et connu de tous. Le nombre de biens que nous possédons et de biens que nous préemptons est public. C'est un non-sujet», rétorque Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris.

À Paris, un célibataire ne doit pas gagner plus de 24.006 euros par an pour louer un HLM, contre un plafond de 38.465 euros pour un logement intermédiaire, selon l'Agence nationale de l'Anah. Dans le cas d'un couple, l'écart est encore plus conséquent: 35.877 euros pour un logement social et 57.489 euros pour un logement intermédiaire.

Pour conserver leur logement, les locataires doivent alors payer un supplément de loyer de solidarité qui est appliqué dès lors que leurs revenus dépassent de 20% le plafond de ressources. À Paris, ce supplément avoisine en moyenne les 3 euros par mois et par m², selon le site de l'administration française service-public.fr. Dans le 5e arrondissement, un collectif de locataires qui a vu ses mensualités tripler a ainsi saisi la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, selon le Canard.

L'opposition dénonce une pratique «honteuse». «Les occupants n'ont d'autre choix que de payer plus cher ou de partir. C'est un scandale!» s'insurge Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, sur BFMTV. Cette astuce irrite d'autant plus les rivaux d'Anne Hidalgo qu'elle est au cœur d'un tour de passe-passe budgétaire. Les bailleurs, qui ont acquis ces HLM déguisés pour une durée limitée, paient par avance à la ville l'intégralité des loyers.

La mairie a ainsi d'ores et déjà encaissé 853 millions d'euros, expliquait Le Figaro le 20 février dernier à la suite d'une enquête du site Capital. Un montant confirmé par la mairie. «C'est un choix budgétaire parfaitement légal et validé par le ministère (de l'Action et des comptes publics)», confirme Emmanuel Grégoire. De quoi rembourser une partie de la lourde dette de la mairie qui devrait dépasser les 6 milliards d'euros en 2020, comme l'autorise un décret du 27 novembre 2015.