Ambiance Gotham city dans ce loft new-yorkais et son horloge vitrée

EN IMAGES - Ce superbe loft de Brooklyn est à vendre pour la coquette somme de 2,35 millions de dollars (2,15 M €).

Fan de bandes dessinées doté de gros moyens, cet appartement est fait pour vous. Installé au sommet d'un entrepôt de Brooklyn, ce loft a la particularité de disposer d'une large ouverture vitrée dans son salon qui n'est autre que le cadran géant d'une horloge. Avec les vues sur le pont de Brooklyn et sur Manhattan qu'offre ce logement, l'ensemble a clairement des airs de Gotham city, cette ville américaine fictive largement inspiré par New York, où évolue notamment Batman et l'on retrouve ce genre d'horloge.

Mais à New York plus encore qu'à Paris, ce genre de logement d'exception se paie (très) cher. Pour s'offrir cet appartement de moins de 120 m² disposant d'une seule chambre commercialisé par le réseau Compass, il faudra ainsi débourser 2,35 millions de dollars (2,15 millions d'euros). Et à cela s'ajoutent des charges, elles aussi facturées au prix fort: 2415 dollars par mois, soit 2200 euros, l'équivalent d'un bon loyer parisien.

Anciens locaux d'un journal

Pour ce tarif conséquent, vous pourrez loger dans l'un des plus beaux appartements de l'entrepôt Eagle, un bâtiment en briques rouges de 1892 qui a notamment abrité les locaux du journal Brooklyn Eagle. Comme bien d'autres locaux industriels de Brooklyn, ce bâtiment du quartier Dumbo (pour Down under the Manhattan Bridge Overpass) a été intégralement transformé en 85 habitations branchées en 1980.