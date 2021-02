Amazon dévoile son futur siège social écolo-futuriste

(Crédits photo : Unsplash - Bryan Angelo )

Le champion du commerce en ligne présente le projet retenu pour son siège d'Arlington, en Virginie. Un ensemble de bâtiment de 260.000 m² où la verdure est à l'honneur.

Après son site de Seattle, connu pour ses trois immenses sphères qui sont en fait des serres géantes, Amazon mise sur une autre prouesse architecturale qui fera la part belle à la végétation. Le groupe dont le fondateur Jeff Bezos vient de désigner son successeur a également présenté au public les plans retenus pour son autre siège social, le HQ2 installé en Virginie à Arlington, non loin de Washington. Le leader du commerce en ligne prévoit d'installer pas moins de 25.000 salariés sur ce site. Une façon de rappeler que malgré la pandémie, le groupe compte bien permettre à ses employés de travailler dans des bureaux.

Le projet dévoilé ce mardi développe 260.000 m² de bureaux répartis sur trois immeubles de 22 étages. Un effort particulier a été réalisé pour intégrer au mieux ce campus dans la vie de la ville et éviter qu'il ne soit trop replié sur lui-même. Le projet s'accompagne ainsi de 10.000 m² d'espaces publics, d'un amphithéâtre où il sera possible d'organiser des concerts et de ce totem géant, baptisé Helix, qui se veut un «espace de travail alternatif» répondant aux sphères de Seattle. Cette spirale végétale avec un chemin menant vers le sommet de la structure sera ponctuellement accessible au public. Sa conception en double hélice rappelle évidemment la structure de l'ADN de nos cellules, pour rappeler «la connexion intime de l'humanité avec la nature» selon les architectes du cabinet NBBJ en charge du projet. Globalement, le public s'est montré assez enthousiaste devant ces plans, certains y voyant une glace italienne géante. Les mauvais esprits, moins poétiques, y voient plutôt la forme d'un étron, popularisé par un émoji à succès...

L'électricité provient d'une centrale solaire

L'ensemble du site est prévu pour fonctionner avec des énergies renouvelables, notamment grâce au raccordement à une centrale solaire situé à plus de 300 kilomètres dans le sud de la Virginie. Tout a été fait pour maximiser l'entrée de la lumière naturelle et pour réduire au passage l'éclairage artificiel, sans oublier le recours massif au recyclage des eaux de pluie et à la ventilation naturelle. Une série de mesures qui doivent participer à amener le groupe à une totale neutralité carbone d'ici 2040. À en croire Amazon, la construction du site pourrait débuter dès le début de 2022 si tous les éléments du projet sont validés par les autorités locales, ce qui permettrait une occupation des lieux à partir de 2025.