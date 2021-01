Amazon dépense 2 milliards pour subventionner des logements abordables

Le géant américain s'engage pour aider à créer ou conserver des logements à prix abordables autour de plusieurs de ses sites aux Etats-Unis

Le groupe Amazon a annoncé mercredi la création d'un fonds de 2 milliards de dollars pour aider à créer ou conserver des logements à prix abordables autour de plusieurs de ses sites aux Etats-Unis, notamment près de la capitale fédérale Washington (est). Ce fonds de deux milliards de dollars «créera ou préservera 20.000 logements abordables dans les régions de nos trois sièges sociaux», situés à Puget Sound dans l'Etat de Washington, Arlington en Virginie et Nashville dans le Tennessee, a indiqué le fondateur et patron d'Amazon Jeff Bezos, dans un communiqué de presse.

Le géant du commerce en ligne s'était installé en juin 2019 à Arlington, en Virginie, dans la banlieue de la capitale Washington D.C., et avait été critiqué pour les conséquences sur les prix de l'immobilier. Ce site doit accueillir à terme 25.000 employés. Le fonds de deux milliards de dollars dédié au logement offrira des subventions et des prêts, qui seront alloués à des associations d'aide au logement, agences publiques et organisations dirigées par des minorités, a indiqué Amazon dans un communiqué.

2300 logements

Une première tranche de 567 millions de dollars doit aider à créer 1.300 appartements près d'Arlington, et jusqu'à 1.000 logements près du siège historique de Seattle, dans l'Etat de Washington (nord-ouest). Des fonds iront également à Nashville. Amazon cible les ménages gagnant entre 30 et 80% du revenu médian, soit moins de 79.600 dollars par an pour une famille de quatre personnes dans la région de Washington DC, et moins de 95.250 dollars à Seattle.