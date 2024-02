Alpes-Maritimes. Un terrain de valeur jugé inconstructible à cause d'une partie de son jardin

Le caractère « remarquable » d'une partie du jardin est en partie lié à un palmier… qui n'existe plus. (illustration) (ftanuki / Pixabay)

Ce terrain est-il constructible ou non ? À Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), cette question sans réponse empoisonne la vie de plusieurs propriétaires d'une parcelle située en plein cœur de la ville, à un emplacement idéalement desservi et vivant. Sur le terrain de 916 m², on trouve un joli jardin et une villa ancienne abritant une copropriété familiale, rapporte Nice-Matin .

Des permis de construire rejetés depuis plusieurs années

Depuis plusieurs années, les copropriétaires aimeraient faire construire de nouveaux logements sur leur terrain. Un premier permis de construire avait été accordé en 2008 mais la crise financière et immobilière a fait avorter le projet. Il y a trois ans, un des copropriétaires a demandé au service d'urbanisme de la ville si la parcelle était toujours constructible et la réponse est revenue… positive.

Pourtant, « toutes les demandes d’architectes et de promoteurs sont bloquées car rejetées par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) » , explique le propriétaire. En cause : sur les 916 m² de terrain, 101 m² de jardin seraient classés « remarquables » . Une information que le service d'urbanisme de Juan-les-Pins a ensuite confirmée aux copropriétaires.

Des documents qui se contredisent

Ce bout de jardin comporte en effet des arbres, dont un palmier, dont la présence rend la parcelle précieuse. Pourtant, le palmier en question est mort depuis quelques années maintenant. Et ces 101 m² « rendent inconstructible la totalité du terrain » , déplore le propriétaire interrogé par Nice-Matin .

Pourtant, le Plan local d'urbanisme (PLU) parle bien d'un terrain constructible avec seulement une aire de 101 m² protégée. Mais les plans qui accompagnent le document indiquent, eux, que tout le terrain est inconstructible. Un véritable casse-tête qui empêche aujourd'hui les copropriétaires de faire construire quoique ce soit ou même de vendre le terrain à des promoteurs.

La situation est à s'arracher les cheveux, car leur terrain a une valeur certaine. La villa et son jardin sont en effet situés en plein centre de la ville, à proximité de commerces, de la plage et à seulement 12 minutes du centre d'Antibes. Le quartier est également très bien desservi par les transports. Aujourd'hui fatigués de la situation, les copropriétaires se disent prêts à vendre le terrain à l'État.