Allez-vous payer plus d’impôts en 2024?

Le projet de loi de finances pour 2024 laisse entrevoir une hausse de l’imposition pour les propriétaires. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Un tour de vis fiscal à l’horizon 2024

Les impôts locaux vont augmenter en 2024

Malus écologique et prix des transports en augmentation

La revalorisation du barème fiscal: seul facteur de baisse d’impôt pour 2024

Un tour de vis fiscal à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2024 laisse entrevoir plusieurs hausses d’impôts et de taxes. Il était présenté en Conseil des ministres par Bruno Le Maire le mercredi 27 septembre. Depuis le 17 octobre, il est discuté par les députés et les sénateurs.

Ce projet vise, entre autres, à financer plusieurs domaines d’actions jugés prioritaires par le gouvernement. Dans la liste figurent la transition écologique, l’amélioration des conditions de logement, la baisse du déficit public… Comme l’indique le ministère de l’Économie et des Finances dans sa note rendue publique , «l’année 2024 doit être celle de la baisse du déficit, pour s’inscrire dans la trajectoire de retour sous les 3% en 2027 et de réduction de la dette à 108,1% en 2027». Dans ce contexte, un tour de vis fiscal peut être attendu du côté des contribuables.

Les impôts locaux vont augmenter en 2024

La taxe foncière devrait encore progresser en 2024. Elle a déjà enregistré une forte hausse en 2023 (+7,3%). Pour rappel, le calcul de son montant tient compte de l’inflation. Entre 2022 et 2023, l’inflation oscille entre 5% et 7% selon l’Insee. À moins d’une baisse très importante d’ici la fin 2023, la hausse de la taxe foncière devrait donc être d’au minimum 5% l’année prochaine.

Malus écologique et prix des transports en augmentation

Parmi les secteurs pouvant être particulièrement touchés par les hausses d’impôts, on trouve en première ligne le secteur des transports. Il s’agit d’un des secteurs les plus polluants, selon le Commissariat général au développement durable . En 2019, il représentait 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Pour lutter contre ces émissions, le gouvernement opte pour une augmentation des taxes pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. Ils connaîtront une hausse importante du malus écologique en 2024. Les SUV et voitures de sport rejetant plus de 194 g/km de CO2 vont s’accompagner d’une taxe au moment de l’achat. Celle-ci pourra aller jusqu’à 60.000 euros en 2024. Cette taxe respecte un plafond à 50.000 euros en 2023. En outre, ce malus va être déplafonné: il pourra désormais être supérieur à 50% du prix d’achat du véhicule.

De plus, le projet de loi des finances prévoit une taxe sur les concessions du secteur des transports. Les autoroutes et aéroports seraient les premiers concernés. Cela pourrait se traduire par une augmentation des prix aux stations de péages des autoroutes. Les prix des billets d’avion pourraient également être réhaussés pour tenir compte du manque à gagner des compagnies d’aviation.

La revalorisation du barème fiscal: seul facteur de baisse d’impôt pour 2024

Les foyers dont les revenus ont augmenté moins vite que les prix en 2023 pourraient bénéficier d’une légère baisse d’impôt l’année prochaine. En effet, le barème fiscal doit être revalorisé de 4,8% en 2024.

Cette mesure permet aux foyers non imposables de le rester en 2024 et ce, même si leurs revenus sont en légère progression en 2023. Les seuils des tranches d’imposition vont évoluer en conséquence:

11.294 euros pour la tranche à 11%,

28.797 euros pour celle à 30%,

82.342 euros pour celle à 41%,

177.106 euros pour celle à 45%.

Les collectivités territoriales pourraient augmenter les taxes de séjour Les taxes de séjour des voyageurs sont elles aussi en ligne de mire du gouvernement. Elles sont plafonnées par l’État selon un barème lié à l’inflation «à n-2». En 2024, elles passent de 90 centimes à 1 euro par personne et par nuit dans un établissement 2 étoiles. Cette hausse est plus importante dans les établissements de prestige comme les hôtels 5 étoiles: jusqu’à 20 centimes en plus. Ces taxes servent généralement à financer des projets locaux: l’entretien des infrastructures touristiques, la promotion de la région…