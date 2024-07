Airbnb : les propriétaires parisiens vont-ils vraiment toucher le jackpot pendant les JO ?

Les prix des locations touristiques ont chuté ces derniers mois à Paris pour la période des JO. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

De nombreux propriétaires parisiens espéraient toucher le jackpot en louant leur logement pendant les Jeux olympiques. Les prix sur les plateformes de type Airbnb se sont envolés début 2024 et les offres se sont multipliées. En Ile-de-France, elles ont doublé en un an, passant de 67 000 en mai 2023 à 134 000 en mai 2024, selon chiffres de l'Institut Paris Région relayés par BFM RMC Sport . Mais qu'en est-il au final ? La chaîne fait le point alors que certaines compétitions ont déjà commencé et que la cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi 26 juillet.

Le tarif de la nuitée pendant les JO a chuté ces derniers mois

Si la demande de nuitées a également largement augmenté pour la période du 26 juillet au 11 août, elle n'a pas permis de satisfaire toute l'offre, d'après les données du cabinet spécialisé AirDNA. Résultat : certains propriétaires n'ont pas réussi à louer leur logement. A Paris, le taux d'occupation des locations touristiques a ainsi chuté à 46% pendant les JO, contre 59% l'année dernière à la même période. Dans le reste de la région, ce taux tombe même à 44 %.

Pour ne pas se retrouver sans locataire, les propriétaires ont dû revoir leurs prix à la baisse. Alors que le tarif moyen de la nuitée atteignait le prix fou de 627 euros en février dernier, il a dégringolé à 362 euros en juin. Une chute vertigineuse en l'espace de quelques mois mais un prix qui reste tout de même 39% plus élevés que celui constaté lors des deux semaines précédant l'événement.

Malheureusement pour eux, les propriétaires trop gourmands qui ont réagi tardivement n'ont souvent pas trouvé preneur.